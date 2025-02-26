Еще плюс 1170 оккупантов, 19 танков и 34 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1170 российских военных и уничтожили 19 танков противника. Среди потерь оккупантов также 34 артиллерийские системы и 194 БПЛА.
За прошедшие сутки на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали 1170 военных армии рф, а также десятки единиц вооружения и техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 870 700 (+1170) человек,
- танков - 10 201 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 21 183 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 23 686 (+34) ед,
- РСЗО - 1299 (+0) ед,
- средства ППО - 1085 (+2) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 961 (+194) ед,
- крылатые ракеты - 3064 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 38 702 (+120) ед,
- специальная техника - 3759 (+0) ед.
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