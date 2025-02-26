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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 8724 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

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27 лютого, 07:59 • 120489 перегляди

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Українські військові взяли під контроль важливе селище під Покровськом - ДШВ

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 • 25158 перегляди

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25-та бригада ДШВ ЗСУ звільнила населений пункт Котлине від російських окупантів. Контроль над селищем не дозволить ворогу вийти на трасу Покровськ-Дніпро.

Українські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине на Покровському напрямку, повідомили в Десантно-штурмових військах Збройних Сил України у середу у Telegram, пише УНН.

Покровський напрямок: січеславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине

- повідомили у ДШВ.

Повідомляється, що під час штурмових відновлювальних дій "десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом".

"Зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили. Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі", - вказали у ДШВ ЗСУ.

98 боїв за добу: Генштаб оновив карту бойових дій26.02.25, 08:24 • 21455 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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