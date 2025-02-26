Українські військові взяли під контроль важливе селище під Покровськом - ДШВ
Київ • УНН
25-та бригада ДШВ ЗСУ звільнила населений пункт Котлине від російських окупантів. Контроль над селищем не дозволить ворогу вийти на трасу Покровськ-Дніпро.
Українські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине на Покровському напрямку, повідомили в Десантно-штурмових військах Збройних Сил України у середу у Telegram, пише УНН.
Покровський напрямок: січеславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине
Повідомляється, що під час штурмових відновлювальних дій "десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом".
"Зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили. Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі", - вказали у ДШВ ЗСУ.
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