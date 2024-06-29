Украинские черлидеры получили первую в истории лицензию на Всемирные игры 2025 года
Киев • УНН
Украинские черлидеры завоевали первую в истории Украины лицензию на участие во Всемирных играх 2025 года в Чэнду, Китай, после победы в нескольких категориях на чемпионате Европы в Осло, Норвегия.
Украинские черлидерши получили первую в истории лицензию на Всемирные Игры-2025. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинские черлидерши получили первую в истории страны лицензию на участие во Всемирных Играх-2025, которые состоятся в китайском Чэнду.
На чемпионате Европы, который проходил в Осло-фьорд (Норвегия), Анастасия Малошенко и Елизавета Тимофеева триумфально победили в номинации Pom Doubles (взрослые), защитив свой прошлогодний титул чемпионок континента.
В номинации Pom Doubles (юниоры) чемпионками Европы второй раз подряд стали Дарья Репей и Арина Пинчук.
Кроме того, в номинации Hip Hop Doubles (юниоры) чемпионат Европы выиграли Екатерина Догарева и Дарья Репей.
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