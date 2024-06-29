Украинские черлидеры получили первую в истории лицензию на Всемирные игры 2025 года

В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой 10 часов назад • 16550 просмотра

Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении 10 часов назад • 17215 просмотра

Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено 15 часов назад • 28621 просмотра

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