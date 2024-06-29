Українські черлідери здобули першу в історії ліцензію на Всесвітні ігри 2025 року
Київ • УНН
Українські черлідери вибороли першу в історії України ліцензію на участь у Всесвітніх іграх 2025 року в Ченду, Китай, після перемоги в кількох категоріях на чемпіонаті Європи в Осло, Норвегія.
Українські черлідерки здобули першу в історії ліцензію на Всесвітні Ігри-2025. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Українські черлідерки здобули першу в історії країни ліцензію на участь у Всесвітніх Іграх-2025, які відбудуться у китайському Ченду.
На чемпіонаті Європи, який проходив в Осло-фіорд (Норвегія), Анастасія Малошенко та Єлизавета Тимофєєва тріумфально перемогли у номінації Pom Doubles (дорослі), захистивши свій минулорічний титул чемпіонок континенту.
У номінації Pom Doubles (юніори) чемпіонками Європи вдруге поспіль стали Дарʼя Репей та Аріна Пінчук.
Крім того, у номінації Hip Hop Doubles (юніори) чемпіонат Європи виграли Катерина Догарєва та Дарʼя Репей.
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