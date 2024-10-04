Украинские боксеры завоевали 6 медалей на международном турнире в Казахстане
Киев • УНН
На международном турнире в Шымкенте украинские боксеры завоевали 6 медалей. Никита Засенок получил серебро и специальную награду, а пять других спортсменов получили бронзу в разных весовых категориях.
Украинские боксеры завоевали 6 медалей на международном турнире в городе Шымкент, что в Казахстане. Об этом заявили в Минмолодежьспорта, передает УНН.
Детали
В соревнованиях приняли участие 15 боксеров национальной сборной Украины.
В частности Никита Засенок стал серебряным призером в весовой категории 80 кг и получил специальную награду «За волю к победе».
Также бронзовые награды завоевали: Андрей Тишковец (51 кг); Олег Чулячеев (57 кг); Эльвин Алиев (67 кг); Иван Сапун (80 кг); Богдан Толмачев (92 кг).
Напомним,
Сборная Украины по борьбе завоевала 21 награду на международном турнире в Хорватии. Женская команда заняла первое место в общем зачете, а сборная по греко-римской борьбе - второе.