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Українські борці здобули 21 медаль на турнірі в Хорватії

Українські борці здобули 21 медаль на турнірі в Хорватії

Київ • УНН

 • 17661 перегляди

Збірна України з боротьби завоювала 21 нагороду на міжнародному турнірі в Хорватії. Жіноча команда посіла перше місце в загальному заліку, а збірна з греко-римської боротьби - друге.

Українські борці та борчині завоювали 21 нагороду на міжнародному турнірі в Хорватії. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Жіноча збірна України продемонструвала сильний виступ, виборовши перші місця у кількох категоріях. Чемпіонками турніру стали Наталія Клівчуцька (до 53 кг), Олександра Хоменець (до 55 кг), Аліна Філіпович (до 57 кг), Соломія Винник (до 59 кг), Ірина Бондар (до 62 кг), Софія Кушнір (до 65 кг) та Анастасія Алпєєва (до 72 кг). Срібні призерки — Лілія Маланчук (до 53 кг), Алла Белінська (до 72 кг) та Марія Орлевич (до 76 кг). Бронзові медалі отримали Софія Марченко (до 55 кг), Марія Мізюрко (до 59 кг) та Манола Скобельська (до 68 кг). У загальному заліку жіноча збірна здобула перемогу.

Представники греко-римської боротьби також досягли успіху, зокрема Корюн Саградян (до 55 кг), Владлен Козлюк (до 97 кг) і Владислав Коваленко (до 130 кг) стали чемпіонами у своїх категоріях. Олександр Грушин (до 67 кг) зайняв другу позицію, а бронзові нагороди отримали Ігор Бичков (до 77 кг), Артур Політаєв (до 77 кг), Руслан Конєв (до 87 кг) і Сергій Омелін (до 97 кг). Збірна з греко-римської боротьби фінішувала другою у командному заліку.

Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Чемпіонату світу29.09.24, 20:27 • 29630 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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