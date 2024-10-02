Украинские борцы завоевали 21 медаль на турнире в Хорватии

Украинские борцы и борчихи завоевали 21 награду на международном турнире в Хорватии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Женская сборная Украины продемонстрировала сильное выступление, завоевав первые места в нескольких категориях. Чемпионками турнира стали Наталья Кливчуцкая (до 53 кг), Александра Хоменец (до 55 кг), Алина Филиппович (до 57 кг), Соломия Винник (до 59 кг), Ирина Бондарь (до 62 кг), София Кушнир (до 65 кг) и Анастасия Алпеева (до 72 кг). Серебряные призеры - Лилия Маланчук (до 53 кг), Алла Белинская (до 72 кг) и Мария Орлевич (до 76 кг). Бронзовые медали получили София Марченко (до 55 кг), Мария Мизюрко (до 59 кг) и Манола Скобельская (до 68 кг). В общем зачете женская сборная одержала победу.

Представители греко-римской борьбы также добились успеха, в частности Корюн Саградян (до 55 кг), Владлен Козлюк (до 97 кг) и Владислав Коваленко (до 130 кг) стали чемпионами в своих категориях. Александр Грушин (до 67 кг) занял вторую позицию, а бронзовые награды получили Игорь Бычков (до 77 кг), Артур Политаев (до 77 кг), Руслан Конев (до 87 кг) и Сергей Омелин (до 97 кг). Сборная по греко-римской борьбе финишировала второй в командном зачете.

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