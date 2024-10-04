Українські боксери здобули 6 медалей на міжнародному турнірі в Казахстані
Київ • УНН
На міжнародному турнірі в Шимкенті українські боксери вибороли 6 медалей. Микита Засенок отримав срібло та спеціальну нагороду, а п'ять інших спортсменів здобули бронзу в різних вагових категоріях.
Українські боксери здобули 6 медалей на міжнародному турнірі у місті Шимкент, що в Казахстані. Про це заявили в Мінмолодьспорту, передає УНН.
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У змаганнях взяли участь 15 боксерів національної збірної України.
Зокрема Микита Засенок став срібним призером у ваговій категорії 80 кг та отримав спеціальну нагороду "За волю до перемоги".
Також бронзові нагороди вибороли: Андрій Тишковець (51 кг); Олег Чулячеєв (57 кг); Ельвін Алієв (67 кг); Іван Сапун (80 кг); Богдан Толмачов (92 кг).
Нагадаємо
Збірна України з боротьби завоювала 21 нагороду на міжнародному турнірі в Хорватії. Жіноча команда посіла перше місце в загальному заліку, а збірна з греко-римської боротьби - друге.