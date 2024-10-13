Украинские бадминтонисты завоевали медали на международных турнирах

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  117091 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  145413 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  158342 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  177769 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  167634 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  147320 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  135448 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115737 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108733 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107852 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские бадминтонисты завоевали медали на международных турнирах

Украинские бадминтонисты завоевали медали на международных турнирах

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 20:58  •  2254 просмотра

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Украинские бадминтонисты завоевали серебро на турнире в Стамбуле и 8 медалей на соревнованиях в Германии. Среди наград - два золота от Ивана Царегородцева и Анастасии Алимовой на YONEX German Ruhr U19 International 2024.

Украинские бадминтонисты продемонстрировали впечатляющие результаты на международных соревнованиях. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Полина Бугрова и Евгения Кантемир завоевали серебряную медаль в женской парной категории на VICTOR Turkish International Challenge в Стамбуле.

На YONEX German Ruhr U19 International 2024, который проходил в Мюльгайме-на-Руре (Германия), украинские спортсмены получили в общем 8 медалей. Среди них два золота завоевали Иван Царегородцев и Анастасия Алимова, а также отличились Раия Альмалалха, Мария Корягина, Ярослава Ванцаровская, Данил Седов, Владислав Степанченко и Сергей Марущак.

Украинские гребцы завоевали "бронзу" на чемпионате мира по пляжному спринту15 сентября 2024, 18:56 • 19225 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
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