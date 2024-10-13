Украинские бадминтонисты завоевали медали на международных турнирах
Киев • УНН
Украинские бадминтонисты завоевали серебро на турнире в Стамбуле и 8 медалей на соревнованиях в Германии. Среди наград - два золота от Ивана Царегородцева и Анастасии Алимовой на YONEX German Ruhr U19 International 2024.
Украинские бадминтонисты продемонстрировали впечатляющие результаты на международных соревнованиях. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
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Полина Бугрова и Евгения Кантемир завоевали серебряную медаль в женской парной категории на VICTOR Turkish International Challenge в Стамбуле.
На YONEX German Ruhr U19 International 2024, который проходил в Мюльгайме-на-Руре (Германия), украинские спортсмены получили в общем 8 медалей. Среди них два золота завоевали Иван Царегородцев и Анастасия Алимова, а также отличились Раия Альмалалха, Мария Корягина, Ярослава Ванцаровская, Данил Седов, Владислав Степанченко и Сергей Марущак.
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