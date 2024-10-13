Українські бадмінтоністи здобули медалі на міжнародних турнірах
Київ • УНН
Українські бадмінтоністи вибороли срібло на турнірі в Стамбулі та 8 медалей на змаганнях у Німеччині. Серед нагород - два золота від Івана Царегородцева та Анастасії Алимової на YONEX German Ruhr U19 International 2024.
Українські бадмінтоністи продемонстрували вражаючі результати на міжнародних змаганнях. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир здобули срібну медаль у жіночій парній категорії на VICTOR Turkish International Challenge у Стамбулі.
На YONEX German Ruhr U19 International 2024, що проходив у Мюльгаймі-на-Рурі (Німеччина), українські спортсмени отримали в загальному 8 медалей. Серед них два золота вибороли Іван Царегородцев та Анастасія Алимова, а також відзначилися Раія Альмалалха, Марія Корягіна, Ярослава Ванцаровська, Даніл Сєдов, Владислав Степанченко та Сергій Марущак.
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