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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Українські бадмінтоністи здобули медалі на міжнародних турнірах

Київ • УНН

 • 16863 перегляди

Українські бадмінтоністи вибороли срібло на турнірі в Стамбулі та 8 медалей на змаганнях у Німеччині. Серед нагород - два золота від Івана Царегородцева та Анастасії Алимової на YONEX German Ruhr U19 International 2024.

Українські бадмінтоністи здобули медалі на міжнародних турнірах

Українські бадмінтоністи продемонстрували вражаючі результати на міжнародних змаганнях. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир здобули срібну медаль у жіночій парній категорії на VICTOR Turkish International Challenge у Стамбулі.

На YONEX German Ruhr U19 International 2024, що проходив у Мюльгаймі-на-Рурі (Німеччина), українські спортсмени отримали в загальному 8 медалей. Серед них два золота вибороли Іван Царегородцев та Анастасія Алимова, а також відзначилися Раія Альмалалха, Марія Корягіна, Ярослава Ванцаровська, Даніл Сєдов, Владислав Степанченко та Сергій Марущак.

Українські веслувальниці здобули "бронзу" на чемпіонаті світу з пляжного спринту15.09.24, 21:56 • 19532 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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