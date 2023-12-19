Украинские аграрии получили исторический максимум урожая

Украинские аграрии, несмотря на тяжелое военное время, в этом году собрали рекордный урожай, продемонстрировав всему миру профессионализм и выдержку в сложных обстоятельствах. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время конференции Victory Harvest международного Благотворительного Фонда "Жатва Победы", передает УНН.

Детали

В Украине в 2023 году рекордная урожайность - прежде всего потому, что большинство аграриев целенаправленно и профессионально выполняют свое дело, кроме того, свой "вклад" внесла погода.

Украинские фермеры показали всему миру насколько они твердые, профессиональные, выносливые и целеустремленные люди. И даже в такой тяжелый год получили с одного гектара рекордную урожайность за всю историю Украины. Погода конечно помогла, но без героической работы аграриев мы бы не получили таких результатов - подчеркнул Министр агрополитики Николай Сольский.

Николай Сольский во время конференции Victory Harvest международного Благотворительного Фонда "Жатва Победы", также выразил благодарность Говарду Баффету за помощь Украине и аграриям.

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Согласно информации Минагро, поддержка международных партнеров в течение полномасштабного вторжения помогает работе аграрного сектора, в частности, самых маленьких фермеров.

Программы поддержки фермеров продолжат действовать в следующем году. Николай Сольский отдельно подчеркнул, что также доступное кредитование под 5-7-9 процентов и грантовая программа на развитие садоводства, тепличного хозяйства и переработку.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что украинские аграрии собрали почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур, среди которых больше всего кукурузы, пшеницы и ячменя. Лидерами по сбору зерновых являются сбору зерновых являются Винницкая, Полтавская и Черкасская области.

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