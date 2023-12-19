Украинские аграрии получили исторический максимум урожая
Киев • УНН
Украинские фермеры достигли рекордно высокой урожайности с гектара в 2023 году, несмотря на вызовы военного времени, благодаря благоприятной погоде и собственному профессионализму и устойчивости, как заявил министр аграрной политики Николай Сольский. Международная поддержка также укрепила аграрный сектор.
Украинские аграрии, несмотря на тяжелое военное время, в этом году собрали рекордный урожай, продемонстрировав всему миру профессионализм и выдержку в сложных обстоятельствах. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время конференции Victory Harvest международного Благотворительного Фонда "Жатва Победы", передает УНН.
Детали
В Украине в 2023 году рекордная урожайность - прежде всего потому, что большинство аграриев целенаправленно и профессионально выполняют свое дело, кроме того, свой "вклад" внесла погода.
Украинские фермеры показали всему миру насколько они твердые, профессиональные, выносливые и целеустремленные люди. И даже в такой тяжелый год получили с одного гектара рекордную урожайность за всю историю Украины. Погода конечно помогла, но без героической работы аграриев мы бы не получили таких результатов
Николай Сольский во время конференции Victory Harvest международного Благотворительного Фонда "Жатва Победы", также выразил благодарность Говарду Баффету за помощь Украине и аграриям.
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Согласно информации Минагро, поддержка международных партнеров в течение полномасштабного вторжения помогает работе аграрного сектора, в частности, самых маленьких фермеров.
Программы поддержки фермеров продолжат действовать в следующем году. Николай Сольский отдельно подчеркнул, что также доступное кредитование под 5-7-9 процентов и грантовая программа на развитие садоводства, тепличного хозяйства и переработку.
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что украинские аграрии собрали почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур, среди которых больше всего кукурузы, пшеницы и ячменя. Лидерами по сбору зерновых являются сбору зерновых являются Винницкая, Полтавская и Черкасская области.
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Украинские аграрии получили исторический максимум урожая
Украинские фермеры достигли рекордно высокой урожайности с гектара в 2023 году, несмотря на вызовы военного времени, благодаря благоприятной погоде и собственному профессионализму и устойчивости, как заявил министр аграрной политики Николай Сольский. Международная поддержка также укрепила аграрный сектор.
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