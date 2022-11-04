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Рада посилила захист фінансової системи на тлі війни

Рада посилила захист фінансової системи на тлі війни

Київ • УНН

 • 269177 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада сьогодні ухвалила в цілому законопроект №8008, спрямований на захист фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок агресії російської федерації, повідомив у Telegram голова фінансового комітету парламенту, народний депутат Данило Гетманцев, пише УНН.

Цитата

"Законопроєкт спрямований на забезпечення захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки України, територіальної цілісності, а саме захисту фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок агресії рф в Україні, зокрема, шляхом недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф та/або підтримують збройну агресію проти України", - зазначив Гетманцев.

Важливим він також назвав те, що законопроєкт розроблено на виконання норм Директиви (ЄС) 2015/849 та стандартів FATF, імплементацію яких передбачено Угодою про асоціацію.

Деталі

За даними голови комітету Данила Гетманцева, законопроектом передбачається також:

  • розширити перелік клієнтів, яким суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин особами, які пов’язані з російською федерацією;
  • включити олігархів до переліку клієнтів, яким СПФМ зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин;
  • виключити підсанкційних осіб з переліку клієнтів, яким встановлюється неприйнятно високий рівень ризику, залишивши для таких осіб високий рівень ризику;
  • розширити ознаки порогової фінансової операції ознакою, при якій однією з учасників операції є особа російської федерації та інше.

Довідково

Як зазначає регулятор НКЦПФР, суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема, є банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи.

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