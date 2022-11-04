Рада посилила захист фінансової системи на тлі війни

Цитата

"Законопроєкт спрямований на забезпечення захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки України, територіальної цілісності, а саме захисту фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок агресії рф в Україні, зокрема, шляхом недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф та/або підтримують збройну агресію проти України", - зазначив Гетманцев.

Важливим він також назвав те, що законопроєкт розроблено на виконання норм Директиви (ЄС) 2015/849 та стандартів FATF, імплементацію яких передбачено Угодою про асоціацію.

Деталі

За даними голови комітету Данила Гетманцева, законопроектом передбачається також:



розширити перелік клієнтів, яким суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин особами, які пов’язані з російською федерацією;



включити олігархів до переліку клієнтів, яким СПФМ зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин;



виключити підсанкційних осіб з переліку клієнтів, яким встановлюється неприйнятно високий рівень ризику, залишивши для таких осіб високий рівень ризику;



розширити ознаки порогової фінансової операції ознакою, при якій однією з учасників операції є особа російської федерації та інше.



Довідково

Як зазначає регулятор НКЦПФР, суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема, є банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи.