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Украинские аграрии намолотили 71,4 млн тонн зерновых и масличных культур

Украинские аграрии намолотили 71,4 млн тонн зерновых и масличных культур

Киев  •  УНН

 • 3086 просмотра

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Аграрии Украины собрали 52,1 млн тонн зерновых и 19,3 млн тонн масличных культур с площади 19,2 млн га. Наибольший урожай зерновых собрали в Одесской, Черниговской и Полтавской областях.

Украинскими аграриями намолочено  уже 71,4 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минагрополитики.

«В  Украине намолочено 71,4 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, который собран на площади 19,2 млн га. Всего собрано 52,1 млн тонн зерновых и почти 19,3 млн тонн масличных», - говорится в сообщении.

В частности:

  • пшеницы - обмолочено 4,9 млн га (или 100 %), намолочено 22,4 млн тонн;
  • ячменя - обмолочено 1,4 млн га (или 100 %), намолочено 5,6 млн тонн;
  • гороха - обмолочено 212,2 тыс. га (или 100 %), намолочено 470,5 тыс. тонн;
  • кукурузы - обмолочено 3,5 млн га (или 88 %), намолочено 22,3 млн тонн;
  • проса - обмолочено 88,1 тыс. га (или 95 %), намолочено 161 тыс. тонн;
  • гречихи - обмолочено 87,8 тыс. га (или 99 %), намолочено 127,2 тыс. тонн;
  • подсолнечника - обмолочено 4,8 млн га (или 97%), намолочено 10 млн тонн семян;
  • сои - обмолочено 2,6 млн га (или 98%), намолочено 5,9 млн тонн семян;
  • рапса - обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн  тонн семян.

«По валовому сбору зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Одесской области - 4,6 млн тонн, Черниговской - 4,2 млн. тонн и Полтавской - 4,1 млн тонн. По урожайности впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 76,9 ц/га, Черниговской - 69,1 ц/га и Тернопольской - 66,8 ц/га», - отмечается в сообщении.

Аграрии 16 областей завершают сбор сахарной свеклы, которая выкопана на площади 238,1 тыс. га, или 92 %. Накопано 11,4 млн тонн сладких корней.

Площадь посева озимых может быть больше, чем в прошлом году - Минагрополитики25 окт. 2024, 14:07 • 35217 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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