Украинские аграрии намолотили 71,4 млн тонн зерновых и масличных культур
Киев • УНН
Аграрии Украины собрали 52,1 млн тонн зерновых и 19,3 млн тонн масличных культур с площади 19,2 млн га. Наибольший урожай зерновых собрали в Одесской, Черниговской и Полтавской областях.
Украинскими аграриями намолочено уже 71,4 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минагрополитики.
«В Украине намолочено 71,4 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, который собран на площади 19,2 млн га. Всего собрано 52,1 млн тонн зерновых и почти 19,3 млн тонн масличных», - говорится в сообщении.
В частности:
- пшеницы - обмолочено 4,9 млн га (или 100 %), намолочено 22,4 млн тонн;
- ячменя - обмолочено 1,4 млн га (или 100 %), намолочено 5,6 млн тонн;
- гороха - обмолочено 212,2 тыс. га (или 100 %), намолочено 470,5 тыс. тонн;
- кукурузы - обмолочено 3,5 млн га (или 88 %), намолочено 22,3 млн тонн;
- проса - обмолочено 88,1 тыс. га (или 95 %), намолочено 161 тыс. тонн;
- гречихи - обмолочено 87,8 тыс. га (или 99 %), намолочено 127,2 тыс. тонн;
- подсолнечника - обмолочено 4,8 млн га (или 97%), намолочено 10 млн тонн семян;
- сои - обмолочено 2,6 млн га (или 98%), намолочено 5,9 млн тонн семян;
- рапса - обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн тонн семян.
«По валовому сбору зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Одесской области - 4,6 млн тонн, Черниговской - 4,2 млн. тонн и Полтавской - 4,1 млн тонн. По урожайности впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 76,9 ц/га, Черниговской - 69,1 ц/га и Тернопольской - 66,8 ц/га», - отмечается в сообщении.
Аграрии 16 областей завершают сбор сахарной свеклы, которая выкопана на площади 238,1 тыс. га, или 92 %. Накопано 11,4 млн тонн сладких корней.
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