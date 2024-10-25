Площадь посева озимых может быть больше, чем в прошлом году - Минагрополитики

Несмотря на не всегда благоприятные погодные факторы и ряд рисков, аграрии проводят посев озимых культур. Их общая площадь планируется больше, чем в прошлом году, в частности за счет роста посевов пшеницы. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.

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«Если мы говорим о настроении площади, то озимый рапс немного уменьшился, около на 10%, примерно на 100 тысяч гектаров. Это, опять же из-за того, что погода не позволяла во многих регионах», - сказал заместитель министра.

По его словам, например, Днепропетровская область, которая является крупным производителем озимого рапса, - «просто была засуха, не было возможности сеять».

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«Наоборот, по озимой пшенице и озимому ячменю видим рост, опять же примерно на 10% с точки зрения темпа посева, по сравнению с предыдущим годом, и сеют, и даже быстрее. Например, на начало этой недели было посеяно примерно на 8% больше озимой пшеницы и ячменя, чем на ту же дату прошлого года», - отметил он

«Поэтому в целом общая площадь, она даже планируется больше озимых культур, за счет роста пшеницы, чем предварительно года», - указал Высоцкий.

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