Площадь посева озимых может быть больше, чем в прошлом году - Минагрополитики

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Общая площадь озимых культур в Украине в этом году может увеличиться за счет пшеницы. Посевы озимого рапса уменьшились на 10% из-за неблагоприятных погодных условий.

Несмотря на не всегда благоприятные погодные факторы и ряд рисков, аграрии проводят посев озимых культур. Их общая площадь планируется больше, чем в прошлом году, в частности за счет роста посевов пшеницы. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.

Детали

«Если мы говорим о настроении площади, то озимый рапс немного уменьшился, около  на 10%, примерно на 100 тысяч гектаров. Это, опять же из-за того, что погода не позволяла во многих регионах», - сказал заместитель министра.

По его словам, например, Днепропетровская область, которая является крупным производителем озимого рапса, - «просто была засуха, не было возможности сеять».

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«Наоборот, по озимой пшенице и озимому ячменю видим рост, опять же примерно на 10% с точки зрения темпа посева, по сравнению с предыдущим годом, и сеют, и даже быстрее. Например, на начало этой недели было посеяно примерно на 8% больше озимой пшеницы и ячменя, чем на ту же дату прошлого года», - отметил он

«Поэтому в целом общая площадь, она даже планируется больше озимых культур, за счет роста пшеницы, чем предварительно года», - указал Высоцкий. 

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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