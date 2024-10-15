В Украине уже 4,75 млн га засеяли озимыми

ukenru
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  184 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  44507 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
  •  109381 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  124352 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  131586 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  136697 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  155509 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  176689 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  182761 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193514 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеские беспилотники зафиксированы в центре Полтавщины и других регионах

Вражеские беспилотники зафиксированы в центре Полтавщины и других регионах

  •  74052 просмотра
Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

  •  101690 просмотра
В Николаеве в результате взрывов погиб 1 человек, 11 пострадали

В Николаеве в результате взрывов погиб 1 человек, 11 пострадали

  •  67900 просмотра
Ракетная опасность объявлена в трех областях Украины

Ракетная опасность объявлена в трех областях Украины

  •  45288 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  100154 просмотра
публикации
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

  •  44507 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

  •  111012 просмотра
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

  •  114236 просмотра
Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики
Эксклюзив

  •  115515 просмотра
Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

  •  116352 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  100154 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  116827 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  103511 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  104254 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  104048 просмотра
Актуальное
В Украине уже 4,75 млн га засеяли озимыми

В Украине уже 4,75 млн га засеяли озимыми

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 07:31  •  1188 просмотра

Read in English

Во время осенней посевной кампании в Украине засеяно 4,75 млн га озимых культур. Озимые зерновые сеют во всех областях, в частности 3,3 млн га пшеницы, 331,7 тыс. га ячменя и 51,6 тыс. га ржи.

Украинские аграрии во время осенней посевной кампании уже засеяли 4,75 млн га озимых культур, сообщили в Минагрополитики во вторник, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, озимые зерновые сеют во всех областях, в целом засеяно уже почти 3,7 млн га. В частности:

  • озимой пшеницы - 3,3 млн  га,
  • озимого ячменя - 331,7 тыс. га,
  • озимой ржи - 51,6 тыс. га.

Озимого рапса посеяно 1 млн га.

Среди лидеров по объемам сева озимых зерновых, как указано, впереди аграрии Полтавщины - 224,5 тыс. га (90,3%), Тернопольщины - 176 тыс. га (89,3%)  и Хмельницкой области - 213,2 тыс. га (88,8%). Аграрии 11 областей завершили сев озимого рапса.

В Украине начали сеять озимые3 сентября 2024, 12:54 • 26826 просмотров

Image
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
poltavskaya-oblastПолтавская область
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
ukrainaУкраина