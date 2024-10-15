В Украине уже 4,75 млн га засеяли озимыми
Киев • УНН
Во время осенней посевной кампании в Украине засеяно 4,75 млн га озимых культур. Озимые зерновые сеют во всех областях, в частности 3,3 млн га пшеницы, 331,7 тыс. га ячменя и 51,6 тыс. га ржи.
Украинские аграрии во время осенней посевной кампании уже засеяли 4,75 млн га озимых культур, сообщили в Минагрополитики во вторник, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, озимые зерновые сеют во всех областях, в целом засеяно уже почти 3,7 млн га. В частности:
- озимой пшеницы - 3,3 млн га,
- озимого ячменя - 331,7 тыс. га,
- озимой ржи - 51,6 тыс. га.
Озимого рапса посеяно 1 млн га.
Среди лидеров по объемам сева озимых зерновых, как указано, впереди аграрии Полтавщины - 224,5 тыс. га (90,3%), Тернопольщины - 176 тыс. га (89,3%) и Хмельницкой области - 213,2 тыс. га (88,8%). Аграрии 11 областей завершили сев озимого рапса.
В Украине начали сеять озимые3 сентября 2024, 12:54 • 26826 просмотров