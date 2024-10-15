В Україні вже 4,75 млн га засіяли озиминою
Київ • УНН
Під час осінньої посівної кампанії в Україні засіяно 4,75 млн га озимих культур. Озимі зернові сіють у всіх областях, зокрема 3,3 млн га пшениці, 331,7 тис. га ячменю та 51,6 тис. га жита.
Українські аграрії під час осінньої посівної кампанії вже засіяли 4,75 млн га озимих культур, повідомили у Мінагрополітики у вівторок, пише УНН.
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Як повідомляється, озимі зернові сіють у всіх областях, загалом засіяно вже майже 3,7 млн га. Зокрема:
- озимої пшениці – 3,3 млн га,
- озимого ячменю – 331,7 тис. га,
- озимого жита – 51,6 тис. га.
Озимого ріпаку посіяно 1 млн га.
Серед лідерів за обсягами сівби озимих зернових, як вказано, попереду аграрії Полтавщини – 224,5 тис. га (90,3%), Тернопільщини – 176 тис. га (89,3%) та Хмельниччини – 213,2 тис. га (88,8 %). Аграрії 11 областей завершили сівбу озимого ріпаку.
В Україні почали сіяти озимі03.09.24, 15:54 • 27105 переглядiв