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В Україні почали сіяти озимі

В Україні почали сіяти озимі

Київ • УНН

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Українські аграрії розпочали сівбу озимих культур, засіявши 484,1 тис. га. Посіяно озиму пшеницю, ячмінь, жито та ріпак у кількох областях, а Волинська і Тернопільська завершили сівбу озимого ріпаку.

В Україні розпочалася осіння посівна кампанія озимих культур, повідомили у Мінагрополітики у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Українські аграрії розпочали осінню посівну. Вже засіяно 484,1 тис. га. Аграрії Вінниччини, Львівщини та Буковини розпочали сівбу озимих зернових культур. Загалом посіяно 37,9 тис. га. Сільгоспвиробники 8 областей сіють озимий ріпак, якого посіяно 446,2 тис. га", - ідеться у повідомленні.

За даними Мінагрополітики, зокрема, посіяно:

  • озимої пшениці –  27,7 тис. га; 
  • озимого ячменю –  2,2 тис. га; 
  • озимого жита –  8 тис. га; 
  • озимого ріпаку –  446,2 тис. га.

Аграрії Волинської та Тернопільської областей, як зазначається, завершили сівбу озимого ріпаку.

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В Україні намолотили майже 33 млн тонн нового врожаю та почали збирати кукурудзу30.08.24, 13:50 • 14585 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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