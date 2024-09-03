В Україні почали сіяти озимі
Київ • УНН
Українські аграрії розпочали сівбу озимих культур, засіявши 484,1 тис. га. Посіяно озиму пшеницю, ячмінь, жито та ріпак у кількох областях, а Волинська і Тернопільська завершили сівбу озимого ріпаку.
В Україні розпочалася осіння посівна кампанія озимих культур, повідомили у Мінагрополітики у вівторок, пише УНН.
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"Українські аграрії розпочали осінню посівну. Вже засіяно 484,1 тис. га. Аграрії Вінниччини, Львівщини та Буковини розпочали сівбу озимих зернових культур. Загалом посіяно 37,9 тис. га. Сільгоспвиробники 8 областей сіють озимий ріпак, якого посіяно 446,2 тис. га", - ідеться у повідомленні.
За даними Мінагрополітики, зокрема, посіяно:
- озимої пшениці – 27,7 тис. га;
- озимого ячменю – 2,2 тис. га;
- озимого жита – 8 тис. га;
- озимого ріпаку – 446,2 тис. га.
Аграрії Волинської та Тернопільської областей, як зазначається, завершили сівбу озимого ріпаку.
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