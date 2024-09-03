В Украине начали сеять озимые
Киев • УНН
Украинские аграрии начали сев озимых культур, засеяв 484,1 тыс. га. Посеяно озимую пшеницу, ячмень, рожь и рапс в нескольких областях, а Волынская и Тернопольская завершили сев озимого рапса.
В Украине началась осенняя посевная кампания озимых культур, сообщили в Минагрополитики во вторник, пишет УНН.
Детали
"Украинские аграрии начали осеннюю посевную. Уже засеяно 484,1 тыс. га. Аграрии Винницкой, Львовской и Буковины начали сев озимых зерновых культур. В целом посеяно 37,9 тыс. га. Сельхозпроизводители 8 областей сеют озимый рапс, которого посеяно 446,2 тыс. га", - говорится в сообщении.
По данным Минагрополитики, в частности, посеяно:
- озимой пшеницы - 27,7 тыс. га;
- озимого ячменя - 2,2 тыс. га;
- озимой ржи - 8 тыс. га;
- озимого рапса - 446,2 тыс. га.
Аграрии Волынской и Тернопольской областей, как отмечается, завершили сев озимого рапса.
В Украине намолотили почти 33 млн тонн нового урожая и начали собирать кукурузу30 августа 2024, 10:50 • 14086 просмотров