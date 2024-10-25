Урожай зерновых и масличных в этом году будет на 10 млн тонн меньше - Минагрополитики
Киев • УНН
В Украине ожидается урожай зерновых и масличных культур на уровне 75 млн тонн в 2024 году. Это на 10 млн тонн меньше по сравнению с прошлым годом, сообщил заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.
Урожай зерновых и масличных культур в этом году будет на 10 миллионов тонн меньше, чем в прошлом году - будет собрано 75 миллионов тонн. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.
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По его словам, нынешний урожай - "хорошие цифры, но вместе с тем есть немного снижения по сравнению с прошлым годом".
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"В прошлом году суммарно было собрано зерновых и масличных 85 миллионов тонн, в этом году это суммарно будет 75 миллионов тонн", - сказал Высоцкий.
По его словам, с учетом всех факторов и вызовов, украинским аграриям в очередной раз удалось обеспечить не только продовольственную безопасность Украины, но и сделать вклад в международную продовольственную безопасность.
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