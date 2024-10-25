Почему цена на картофель не вырастет до 50 гривен - ответ Минагрополитики

Нет оснований для того, чтобы цена на картофель выросла до 50 гривен, отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время брифинга в Медиацентре Украина, пишет УНН.

Детали

«По картофелю действительно настолько сильно повлияла засуха, что существенно уменьшился урожай, по сравнению с предыдущим годом, и это было одним из факторов поднятия цены. Вместе с тем мы видим, что она на этом уровне, 25 грн оптовая, 30 гривен розничная, уже 3-4 недели держится и не меняется. Мы считаем, что она и не будет дальше меняться», - сказал Высоцкий.

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Он пояснил, что, в силу различных обстоятельств, оснований для роста цены на картофель до 50 гривен нет.

«Оснований, чтобы была картошка по 50 гривен нет по нескольким обстоятельствам. Первая - 25-30 гривен существующая цена уже абсолютно достаточна, чтобы покрывать себестоимость даже в условиях этого уменьшения урожайности. Второе - это цена, которая позволяет импортировать. У нас открытая экономика, открытый рынок, мы излишки экспортируем, когда дефицит - мы импортируем, это абсолютно нормально. И мы видим, что когда цена дошла до 25 гривен, просто пошел импорт картофеля из Польши, из Прибалтики. Это незначительные объемы по сравнению с нашим производством, но этих нескольких десятков тысяч тонн достаточно для того, чтобы стабилизировать условно спекулятивный рост цены и его остановить», - подчеркнул он.

В то же время, по словам Тараса Высоцкого, снижения цены на картофель не будет, а ближе к весне его стоимость может несколько возрасти.

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