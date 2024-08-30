Цены на картофель осенью могут быть значительно више, чем в прошлом году - эксперт

Осенью цены на картофель могут быть значительно больше, чем в прошлом году, во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет УНН.

Хуже ситуация может быть с картофелем, опять же из-за погодных факторов. И соответственно мы видим негативные последствия в домохозяйствах, ведь более 90% выращенного картофеля, который реализуется, - это домашние хозяйства, и так же и в промышленном секторе. Поэтому мы видим, что цена на него является достаточно высокой, продолжается в пик сезона. И то, что мы будем ожидать, что осенью цены на нее будут значительно больше, по сравнению с прошлым годом. И это собственно фактор погоды, который внес нам негативные моменты