Ціни на картоплю восени можуть бути значно більшими, ніж торік - експерт
Київ • УНН
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради прогнозує значне зростання цін на картоплю восени через погодні фактори. Це стосується як домогосподарств, так і промислового сектору, де ціни вже зараз високі.
Восени ціни на картоплю можуть бути значно більшими, ніж торік, під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише УНН.
Гірша ситуація може бути з картоплею, знову ж таки через погодні фактори. І відповідно ми бачимо негативні наслідки в домогосподарствах, адже більш як 90% вирощеної картоплі, яка реалізується, - це домашні господарства, і так само й в промисловому секторі. Тому ми бачимо, що ціна на неї є досить високою, продовжується в пік сезону. І те, що ми будемо очікувати, що восени ціни на неї будуть значно більші, у порівнянні з минулим роком. І це власне фактор погоди, який вніс нам негативні моменти
Найнижчі ціни на овочі, коли чекати: експерт розповів прогноз16.08.24, 14:11 • 34300 переглядiв