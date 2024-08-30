Ціни на картоплю восени можуть бути значно більшими, ніж торік - експерт

Восени ціни на картоплю можуть бути значно більшими, ніж торік, під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише УНН.

Гірша ситуація може бути з картоплею, знову ж таки через погодні фактори. І відповідно ми бачимо негативні наслідки в домогосподарствах, адже більш як 90% вирощеної картоплі, яка реалізується, - це домашні господарства, і так само й в промисловому секторі. Тому ми бачимо, що ціна на неї є досить високою, продовжується в пік сезону. І те, що ми будемо очікувати, що восени ціни на неї будуть значно більші, у порівнянні з минулим роком. І це власне фактор погоди, який вніс нам негативні моменти