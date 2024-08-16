Самые низкие цены на овощи, когда ждать: эксперт рассказал прогноз

Для определенной категории овощей, ожидается удешевление уже в конце лета.

О каких именно агрокультурах идет речь, рассказал экс-президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины, Иван Томич, в эфире Киев24.

Детали

В конце августа-сентябре на большинство овощей будут самые низкие цены, отметил Иван Томич, кандидат сельскохозяйственных наук, председатель Союза украинского крестьянства в эфире телеканала Киев24.

Он также отметил какие именно овощи могут стоить в указанный период дешевле. Среди них: картофель, свекла, яблоко.

Сейчас наступает наиболее для многих, не для всех овощей, самой низкой ценовой политики, - это сентябрь и конец августа. В октябре, разумеется будет больше тенденция к росту цен, но далеко не для всех. Что сейчас можно ожидать по цене, что будет дешевле, но не слишком. Это безусловно лук. А также картофель. Начинается массовый сбор картофеля и лука. Это безусловно будет яблоко. Это свекла. Это морковь. - сообщил агроэксперт.

Томич.

Напомним,

УНН передавал, что в июле 2024 года цены на продукты питания в Украине снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Основными факторами стали снижение цен на яйца и овощи, хотя цены на некоторые другие продукты выросли.