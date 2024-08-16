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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самые низкие цены на овощи, когда ждать: эксперт рассказал прогноз

Самые низкие цены на овощи, когда ждать: эксперт рассказал прогноз

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 11:11  •  3458 просмотра

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Эксперт предполагает снижение цен на некоторые овощи в конце августа-сентябре. Наибольшее удешевление ожидается на картофель, лук, свеклу, морковь и яблоки.

Для определенной категории овощей, ожидается удешевление уже в конце лета.

О каких именно агрокультурах идет речь, рассказал  экс-президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины, Иван Томич, в эфире Киев24.

Детали

В конце августа-сентябре на большинство овощей будут самые низкие цены, отметил Иван Томич, кандидат сельскохозяйственных наук, председатель Союза украинского крестьянства в эфире телеканала Киев24.

Он также отметил какие именно овощи могут стоить в указанный период дешевле. Среди них: картофель, свекла, яблоко.

Сейчас наступает наиболее для многих, не для всех овощей, самой низкой ценовой политики, - это сентябрь и конец августа. В октябре, разумеется будет больше тенденция к росту цен, но далеко не для всех. Что сейчас можно ожидать по цене, что будет дешевле, но не слишком. Это безусловно лук. А также картофель. Начинается массовый сбор картофеля и лука. Это безусловно будет яблоко. Это свекла. Это морковь.

- сообщил агроэксперт. 

   Томич.

Напомним,

УНН передавал, что в июле 2024 года цены на продукты питания в Украине снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Основными факторами стали снижение цен на яйца и овощи, хотя цены на некоторые другие продукты выросли.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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