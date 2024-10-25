Чому ціна на картоплю не зросте до 50 гривень - відповідь Мінагрополітики
Київ • УНН
Перший заступник міністра агрополітики пояснив, чому ціна на картоплю стабілізувалася на рівні 25-30 грн. Імпорт з Польщі та Прибалтики допомагає стримувати спекулятивне зростання цін.
Немає підстав для того, щоб ціна на картоплю зросла до 50 гривень, зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час брифінгу в Медіацентрі Україна, пише УНН.
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"По картоплі дійсно настільки сильно вплинула засуха, що суттєво зменшився врожай, у порівнянні з попереднім роком, і це було одним з факторів підняття ціни. Разом з тим ми бачимо, що вона на цьому рівні, 25 грн оптова, 30 гривень роздрібна, вже 3-4 тижні тримається і не змінюється. Ми вважаємо, що вона і не буде далі змінюватися", - сказав Висоцький.
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Він пояснив, що, у силу різних обставин, підстав для зростання ціни на картоплю до 50 гривень немає.
"Підстав, щоб була картопля по 50 гривень немає з декількох обставин. Перша – 25-30 гривень існуюча ціна вже є абсолютно достатня, щоб покривати собівартість навіть в умовах цього зменшення врожайності. Друга – це ціна, яка дозволяє імпортувати. У нас відкрита економіка, відкритий ринок, ми надлишки експортуємо, коли дефіцит – ми імпортуємо, це абсолютно нормально. І ми бачимо, що коли ціна дійшла до 25 гривень, просто пішов імпорт картоплі з Польщі, з Прибалтики. Це незначні обсяги у порівнянні з нашим виробництвом, але цих декілька десятків тисяч тонн достатньо для того, щоб стабілізувати умовно спекулятивний ріст ціни і його зупинити", – наголосив він.
Водночас, за словами Тараса Висоцького, зниження ціни на картоплю не буде, а ближче до весни її вартість може дещо зрости.
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