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Чому ціна на картоплю не зросте до 50 гривень - відповідь Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 19844 перегляди

Перший заступник міністра агрополітики пояснив, чому ціна на картоплю стабілізувалася на рівні 25-30 грн. Імпорт з Польщі та Прибалтики допомагає стримувати спекулятивне зростання цін.

Чому ціна на картоплю не зросте до 50 гривень - відповідь Мінагрополітики

Немає підстав для того, щоб ціна на картоплю зросла до 50 гривень, зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час брифінгу в Медіацентрі Україна, пише УНН.

Деталі

"По картоплі дійсно настільки сильно вплинула засуха, що суттєво зменшився врожай, у порівнянні з попереднім роком, і це було одним з факторів підняття ціни. Разом з тим ми бачимо, що вона на цьому рівні, 25 грн оптова, 30 гривень роздрібна, вже 3-4 тижні тримається і не змінюється. Ми вважаємо, що вона і не буде далі змінюватися", - сказав Висоцький.

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Він пояснив, що, у силу різних обставин, підстав для зростання ціни на картоплю до 50 гривень немає.

"Підстав, щоб була картопля по 50 гривень немає з декількох обставин. Перша – 25-30 гривень існуюча ціна вже є абсолютно достатня, щоб покривати собівартість навіть в умовах цього зменшення врожайності. Друга – це ціна, яка дозволяє імпортувати. У нас відкрита економіка, відкритий ринок, ми надлишки експортуємо, коли дефіцит – ми імпортуємо, це абсолютно нормально. І ми бачимо, що коли ціна дійшла до 25 гривень, просто пішов імпорт картоплі з Польщі, з Прибалтики. Це незначні обсяги у порівнянні з нашим виробництвом, але цих декілька десятків тисяч тонн достатньо для того, щоб стабілізувати умовно спекулятивний ріст ціни і його зупинити", – наголосив він.

Водночас, за словами Тараса Висоцького, зниження ціни на картоплю не буде, а ближче до весни її вартість може дещо зрости.

Ціни на картоплю в Україні зросли на 19% за тиждень - аналітики09.10.24, 16:14 • 19403 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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