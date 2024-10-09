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Ціни на картоплю в Україні зросли на 19% за тиждень - аналітики

Ціни на картоплю в Україні зросли на 19% за тиждень - аналітики

Київ • УНН

 • 19399 перегляди

Вартість картоплі в Україні зросла на 19% за тиждень, досягнувши 17-25 грн/кг. Причинами є низька врожайність через несприятливі погодні умови та підвищений попит з боку оптових компаній.

Тільки за останній тиждень ціна на цю картоплю  в Україні зросла в середньому на 19%.  За словами виробників, основним фактором, що провокує зростання цін на картоплю, стало зниження врожайності через несприятливі погодні умови цього літа. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, передає УНН.

Деталі 

Як повідомляється, вартість картоплі сягає 17-25 грн/кг, що у 2,8 раза вище, ніж торік у цей період.

Причиною зростання цін на картоплю залишається підвищений попит з боку оптових компаній, які продовжують закуповувати цю продукцію для закладання на зберігання. При цьому в деяких регіонах через рясні дощі збирання врожаю картоплі дещо ускладнене, що додатково впливає на ціни.

Одночасно з цим фермери зазначають, що через посуху, яка спостерігалася в основних регіонах виробництва картоплі, дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не підлягає тривалому зберіганню.

Зазначається, що великі гравці ринку не поспішають із продажами основних обсягів картоплі, оскільки розраховують на більш високі ціни в цьому сегменті ще в першій половині поточного сезону.

Ціни на пшеницю, каву, цукор та інші продукти зростають через погану погоду - Bloomberg30.09.24, 17:07 • 38053 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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