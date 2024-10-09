Цены на картофель в Украине выросли на 19% за неделю - аналитики
Киев • УНН
Стоимость картофеля в Украине выросла на 19% за неделю, достигнув 17-25 грн/кг. Причинами являются низкая урожайность из-за неблагоприятных погодных условий и повышенный спрос со стороны оптовых компаний.
Только за последнюю неделю цена на этот картофель в Украине выросла в среднем на 19%. По словам производителей, основным фактором, провоцирующим рост цен на картофель, стало снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий этим летом. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, передает УНН.
Детали
Как сообщается, стоимость картофеля достигает 17-25 грн/кг, что в 2,8 раза выше, чем в прошлом году в этот период.
Причиной роста цен на картофель остается повышенный спрос со стороны оптовых компаний, которые продолжают закупать эту продукцию для закладки на хранение. При этом в некоторых регионах из-за обильных дождей уборка урожая картофеля несколько затруднена, что дополнительно влияет на цены.
Одновременно с этим фермеры отмечают, что из-за засухи, которая наблюдалась в основных регионах производства картофеля, очень высокий процент некондиционной продукции, которая не подлежит длительному хранению.
Отмечается, что крупные игроки рынка не спешат с продажами основных объемов картофеля, поскольку рассчитывают на более высокие цены в этом сегменте еще в первой половине текущего сезона.
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