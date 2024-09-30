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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цены на пшеницу, кофе, сахар и другие продукты растут из-за плохой погоды - Bloomberg

Цены на пшеницу, кофе, сахар и другие продукты растут из-за плохой погоды - Bloomberg

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Засухи, наводнения и пожары от Азии до Америки угрожают урожаям, повышая цены на основные продукты. Индекс Bloomberg Agriculture Spot растет на 7% за месяц, что является максимумом с начала войны в Украине.

Засухи, ливни и пожары от Азии до Америки усиливают опасения по поводу урожая, подталкивая вверх цены на основные продукты питания, что в конечном итоге может привести к росту расходов на продукты питания, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Индекс Bloomberg Agriculture Spot, включающий девять основных продуктов, - на пути к росту за месяц примерно на 7%, что является максимальным показателем с момента вторжения россии в Украину. Хотя он еще далек от пика того года, рост происходит на фоне того, что фермы от Бразилии до Вьетнама и Австралии борются как с наводнениями, так и чрезмерно сухой погодой, что угрожает сахару, зерну и кофе, указывает издание.

"Недавно мы стали свидетелями совпадения худших погодных условий, которые привели к росту цен", на фоне того, как неопределенность в отношении предложения означает, что покупатели готовы платить больше, сказал Майкл Уайтхед, руководитель отдела анализа агробизнеса в ANZ Group Holdings Ltd.

Это, как указано, знаменует собой разворот по сравнению с началом этого года, когда цены на продукты питания в значительной степени сдерживались здоровым предложением и ослабевающим спросом на ключевых рынках, таких как Китай. Если ситуация продолжится, это может повлиять на цены в супермаркетах, сказал Деннис Вознесенски, заместитель директора по устойчивой и сельскохозяйственной экономики в Commonwealth Bank of Australia.

Отмечается, что более мелкие культуры, такие как какао, необходимые для производителей шоколада, также выросли в цене в 2024 году после дефицита в Западной Африке, а погодные изменения привели к резкому росту цен на овощи в некоторых странах.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в сентябре на фоне опасений, что плохая погода в странах-экспортерах может еще больше сократить мировые запасы, которые уже приближаются к девятилетнему минимуму. Австралийские поля столкнулись с угрозами как засухи, так и заморозков, а отсутствие дождей в регионе Черного моря сдерживает посевы для урожая следующего года, указывает издание.

Между тем фьючерсы на сою, как указано, - на пути к наибольшему приросту за месяц за два года, на фоне того, как ведущий производитель Бразилия борется с сильнейшей засухой за десятилетие. Ожидается, что засушливые условия, которые сдерживают темпы раннего посева, сохранятся в некоторых районах, сообщил прогнозист Maxar. На полях сахарного тростника в стране также вспыхнули пожары, из-за чего фьючерсы на подсластитель выросли почти на 17% в этом месяце.

Кофе арабика поднялся в цене до самого высокого уровня с 2011 года, поскольку плохая погода там влияет на деревья в решающий период цветения. Обычно более дешевый сорт кофе робуста также пострадал от плохой погоды, что сделало его почти таким же дорогим. Засуха в кофейном поясе Вьетнама, за которой последовали сильные дожди по мере приближения сбора урожая, нанесла ущерб производству в основном производителе.

Цены на кофе достигли 13-летнего максимума16 сентября 2024, 12:55 • 37976 просмотров

А в других местах Юго-Восточной Азии поставки пальмового масла сокращаются по мере старения деревьев, толкая фьючерсы к пятимесячному максимуму и редкой премии по сравнению с конкурирующим соевым маслом.

"Все это означает больше проблем по всей цепочке поставок - от фермеров, которые борются с кражей кофейных зерен, до потребителей, которые выкладывают больше денег за бургеры. А хедж-фонды делают ставку на дальнейший рост, увеличивая чистые ставки на сахар, соевый шрот и какао по состоянию на 24 сентября, показывают правительственные данные", - указывает издание.

Засуха в основном в северной и центральной Бразилии, как сообщается, вероятно, продолжит угрожать урожаю сельскохозяйственного тяжеловеса, о чем заявили аналитики JPMorgan Chase & Co. в отчете на прошлой неделе. Плюс, трейдеры следят за напряженностью на Ближнем Востоке и в Черном море, а также за тем, как результаты предстоящих выборов в США повлияют на торговые отношения с Китаем, по словам Уайтхеда.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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