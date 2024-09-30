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Ціни на пшеницю, каву, цукор та інші продукти зростають через погану погоду - Bloomberg

Ціни на пшеницю, каву, цукор та інші продукти зростають через погану погоду - Bloomberg

Київ • УНН

 • 38053 перегляди

Посухи, повені та пожежі від Азії до Америки загрожують врожаям, підвищуючи ціни на основні продукти. Індекс Bloomberg Agriculture Spot зростає на 7% за місяць, що є максимумом з початку війни в Україні.

Посухи, зливи та пожежі від Азії до Америки посилюють побоювання з приводу врожаю, підштовхуючи вверх ціни на основні продукти харчування, що зрештою може призвести до зростання витрат на продукти харчування, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Індекс Bloomberg Agriculture Spot, що включає дев'ять основних продуктів, - на шляху до зростання за місяць приблизно на 7%, що є максимальним показником з моменту вторгнення росії в Україну. Хоча він ще далекий від піку того року, зростання відбувається на тлі того, що ферми від Бразилії до В'єтнаму та Австралії борються як з повенями, так і надмірно сухою погодою, що загрожує цукру, зерну та каві, вказує видання.

"Нещодавно ми стали свідками збігу гірших погодних умов, які призвели до зростання цін", на тлі того, як невизначеність щодо пропозиції означає, що покупці готові платити більше, сказав Майкл Вайтхед, керівник відділу аналізу агробізнесу в ANZ Group Holdings Ltd.

Це, як вказано, знаменує собою розворот у порівнянні з початком цього року, коли ціни на продукти харчування значною мірою стримувалися здоровою пропозицією та попитом, що слабшає, на ключових ринках, таких як Китай. Якщо ситуація продовжиться, це може вплинути на ціни в супермаркетах, сказав Денніс Вознесенскі, заступник директора зі стійкої та сільськогосподарської економіки у Commonwealth Bank of Australia.

Зазначається, що дрібніші культури, такі як какао, необхідні для виробників шоколаду, також зросли в ціні в 2024 році після дефіциту в Західній Африці, а погодні зміни призвели до різкого зростання цін на овочі в деяких країнах.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго виросли у вересні на тлі побоювань, що погана погода в країнах-експортерах може ще більше скоротити світові запаси, які вже наближаються до дев'ятирічного мінімуму. Австралійські поля зіштовхнулися із загрозами як посухи, так і заморозків, а відсутність дощів у регіоні Чорного моря стримує посіви для врожаю наступного року, вказує видання.

Тим часом ф'ючерси на сою, як вказано, - на шляху до найбільшого приросту за місяць за два роки, на тлі того, як провідний виробник Бразилія бореться із найсильнішою посухою за десятиліття. Очікується, що посушливі умови, які стримують темпи раннього посіву, збережуться в деяких районах, повідомив прогнозист Maxar. На полях цукрової тростини в країні також спалахнули пожежі, через що ф'ючерси на підсолоджувач зросли майже на 17% цього місяця.

Кава арабіка піднялася в ціні до найвищого рівня з 2011 року, оскільки погана погода там впливає на дерева у вирішальний період цвітіння. Зазвичай дешевший сорт кави робуста також постраждав від поганої погоди, що зробило її майже так само дорогою. Засуха в кавовому поясі В'єтнаму, за якою пішли сильні дощі в міру наближення збору врожаю, завдала шкоди виробництву в основному виробнику.

Ціни на каву досягли 13-річного максимуму16.09.24, 15:55 • 38323 перегляди

А в інших місцях Південно-Східної Азії поставки пальмової олії скорочуються в міру старіння дерев, штовхаючи ф'ючерси до п'ятимісячного максимуму та рідкісної премії порівняно з конкуруючою соєвою олією.

"Усе це означає більше проблем по всьому ланцюжку поставок - від фермерів, які борються з крадіжкою кавових зерен, до споживачів, які викладають більше грошей за бургери. А хедж-фонди роблять ставку на подальше зростання, збільшуючи чисті ставки на цукор, соєвий шрот та какао станом на 24 вересня, показують урядові дані", - вказує видання.

Засуха здебільшого у північній та центральній Бразилії, як повідомляється, імовірно, продовжить загрожувати врожаю сільськогосподарського важкоатлета, про що заявили аналітики JPMorgan Chase & Co. у звіті минулого тижня. Плюс, трейдери стежать за напруженістю на Близькому Сході та у Чорному морі, а також за тим, як результати майбутніх виборів у США вплинуть на торговельні відносини з Китаєм, за словами Вайтхеда.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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