Врожай зернових та олійних цього року буде на 10 млн тонн меншим - Мінагрополітики
Київ • УНН
В Україні очікується врожай зернових та олійних культур на рівні 75 млн тонн у 2024 році. Це на 10 млн тонн менше порівняно з минулим роком, повідомив заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.
Цьогорічний врожай зернових та олійних культур буде на 10 мільйонів тонн меншим, ніж торік - буде зібрано 75 мільйонів тонн. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише УНН.
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З його слів, нинішній врожай - "гарні цифри, але разом з тим є трохи зниження у порівнянні з минулим роком".
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"Минулого року сумарно було зібрано зернових та олійних 85 мільйонів тонн, цього року це сумарно буде 75 мільйонів тонн", – сказав Висоцький.
За його словами, з урахуванням всіх факторів та викликів, українським аграріям вкотре вдалося забезпечити не тільки продовольчу безпеку України, а ще й зробити внесок в міжнародну продовольчу безпеку.
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