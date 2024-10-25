Фактично 90% врожаю зібрано: які результати
Київ • УНН
В Україні завершується збір врожаю 2024 року, зібрано 90% усіх сільськогосподарських культур. Досягнуто історичний рекорд врожаю сої - 6 млн тонн, також зібрано 22 млн тонн пшениці та очікується 24 млн тонн кукурудзи.
В Україні завершується збір врожаю 2024 року, зібрано 90% усіх культур, а цьогорічний врожай сої досяг рекордних 6 млн тонн.
Про це розповів заступник аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Пшениця, ячмінь, жито, овес зернобобові зібрані вже повністю, а кукурудза зібрана на 67%. Також повністю зібраний ріпак, на 95% зібраний соняшник та соя. В середньому, зібрано врожаю на 90%, очевидно, що можна підводити підсумки
За його словами, врожай пшениці в Україні залишився на рівні з попереднім роком: понад 22 млн тонн, близько 6 млн тонн ячменю та ріпаку."Цьогоріч врожай по сої рекордний - очікується 6 млн тонн, а це історичний рекорд в Україні.
Також зібрали 10 млн тонн соняшника, очікується 24 млн тонн кукурудзи. Це гарні цифри, але зниження з попереднім роком все ж є", - додав заступник міністра.
Нагадаємо
З початку 2024 року експорт агропродукції з України зріс на понад чверть, основною причиною зростання стало відновлення морських перевезень, через які здійснюється 89% експорту.