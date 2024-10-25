Фактически 90% урожая собрано: какие результаты
Киев • УНН
В Украине завершается сбор урожая 2024 года, собрано 90% всех сельскохозяйственных культур. Достигнут исторический рекорд урожая сои - 6 млн тонн, также собрано 22 млн тонн пшеницы и ожидается 24 млн тонн кукурузы.
В Украине завершается сбор урожая 2024 года, собрано 90% всех культур, а нынешний урожай сои достиг рекордных 6 млн тонн.
Об этом рассказал заместитель аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Пшеница, ячмень, рожь, овес зернобобовые собраны уже полностью, а кукуруза собрана на 67%. Также полностью собран рапс, на 95% собран подсолнечник и соя. В среднем, собрано урожая на 90%, очевидно, что можно подводить итоги
По его словам, урожай пшеницы в Украине остался на уровне с предыдущим годом: более 22 млн тонн, около 6 млн тонн ячменя и рапса. «В этом году урожай по сое рекордный - ожидается 6 млн тонн, а это исторический рекорд в Украине.
Также собрали 10 млн тонн подсолнечника, ожидается 24 млн тонн кукурузы. Это хорошие цифры, но снижение с предыдущим годом все же есть», - добавил замминистра.
Напомним,
С начала 2024 года экспорт агропродукции из Украины вырос более чем на четверть, основной причиной роста стало восстановление морских перевозок, через которые осуществляется 89% экспорта.