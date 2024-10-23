Експорт агропродукції України зріс на чверть з початку року
Київ • УНН
За 9 місяців 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на $10,5 млрд. Зростання на 25% зумовлене відновленням морських перевезень, які складають 89% експорту.
З початку 2024 року експорт агропродукції з України зріс на понад чверть, основною причиною зростання стало відновлення морських перевезень, через які здійснюється 89% експорту. Про це УНН пише з посиланням на Державну митну службу.
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За перші дев’ять місяців 2024 року обсяг експорту агропродукції з України зріс на понад чверть, досягнувши збільшення на 9,9 млн тонн. Вартість експорту зросла на 1,4 млрд доларів США.
Усього за три квартали 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на суму 10,5 млрд доларів США. Основним фактором зростання стало відновлення морських перевезень, завдяки чому на сьогодні 89% усього обсягу агроекспорту здійснюється морським транспортом. На суходолі перевагу віддають залізничним перевезенням, тоді як лише 2% експортується автомобільним транспортом.
Ключовою групою в експорті аграрної продукції України залишаються зернові культури, яких за дев’ять місяців було експортовано 42,3 млн тонн на суму 7,1 млрд доларів США. Значною складовою експорту також є насіння та плоди олійних рослин - 5 млн тонн, вартістю 2,2 млрд доларів.
Імпорт агропродукції має інші особливості. Близько 80% всього імпорту в Україну здійснюється автомобільним транспортом, приблизно 18% - морем і майже 2% - залізницею, що пов’язано переважно з постачанням з європейських країн.
Загалом в Україну було імпортовано 978,8 тис. тонн агропродукції на суму 1,7 млрд доларів США. Майже половину цього обсягу становлять їстівні плоди та горіхи - 468 тис. тонн на 563,8 млн доларів США.
Також значними категоріями є овочі - 194,2 тис. тонн (246,6 млн доларів США) та насіння олійних рослин, яке за вартістю досягло 346,5 млн доларів США при обсязі 50,2 тис. тонн.
Нагадаємо
У вересні цього року Україна відновила експорт електроенергії після 140-денної перерви, імпорт знизився на 7%.
Оборот торгівлі агропродукцією між Україною та ЄС зріс до 8,2 млрд доларів01.08.24, 15:59 • 23154 перегляди