Экспорт агропродукции Украины вырос на четверть с начала года
Киев • УНН
За 9 месяцев 2024 года Украина экспортировала 48,9 млн тонн агропродукции на $10,5 млрд. Рост на 25% обусловлен восстановлением морских перевозок, которые составляют 89% экспорта.
С начала 2024 года экспорт агропродукции из Украины вырос более чем на четверть, основной причиной роста стало восстановление морских перевозок, через которые осуществляется 89% экспорта. Об этом УНН пишет с ссылкой на Государственную таможенную службу.
Детали
За первые девять месяцев 2024 года объем экспорта агропродукции из Украины вырос более чем на четверть, достигнув увеличения на 9,9 млн тонн. Стоимость экспорта выросла на 1,4 млрд долларов США.
Всего за три квартала 2024 года Украина экспортировала 48,9 млн тонн агропродукции на сумму 10,5 млрд долларов США. Основным фактором роста стало восстановление морских перевозок, благодаря чему на сегодня 89% всего объема агроэкспорта осуществляется морским транспортом. На суше предпочтение отдают железнодорожным перевозкам, тогда как только 2% экспортируется автомобильным транспортом.
Ключевой группой в экспорте аграрной продукции Украины остаются зерновые культуры, которых за девять месяцев было экспортировано 42,3 млн тонн на сумму 7,1 млрд долларов США. Значительной составляющей экспорта также являются семена и плоды масличных растений - 5 млн тонн, стоимостью 2,2 млрд долларов.
Импорт агропродукции имеет другие особенности. Около 80% всего импорта в Украину осуществляется автомобильным транспортом, примерно 18% - морем и почти 2% - по железной дороге, что связано преимущественно с поставками из европейских стран.
Всего в Украину было импортировано 978,8 тыс. тонн агропродукции на сумму 1,7 млрд долларов США. Почти половину этого объема составляют съедобные плоды и орехи - 468 тыс. тонн на 563,8 млн долларов США.
Также значительными категориями являются овощи - 194,2 тыс. тонн (246,6 млн долларов США) и семена масличных растений, которые по стоимости достигли 346,5 млн долларов США при объеме 50,2 тыс. тонн.
Напомним
В сентябре этого года Украина возобновила экспорт электроэнергии после 140-дневного перерыва, импорт снизился на 7%.
Оборот торговли агропродукцией между Украиной и ЕС вырос до 8,2 млрд долларов1 августа 2024, 12:59 • 22899 просмотров