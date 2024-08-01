За первое полугодие 2024 года товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом вырос на 0,4 миллиарда долларов США, или на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 8,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Николай Пугачев, пишет УНН.

В январе-июне 2024 года оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом увеличился против прошлогодних показателей за соответствующий период на 0,4 млрд долл. США (+5 %) и достиг показателя в 8,2 млрд долл. США - говорит Пугачев.

Он также отметил, что положительное торговое сальдо для Украины сохранилось на уровне 4,3 миллиарда долларов США, благодаря одновременному росту экспорта и импорта на 0,2 миллиарда долларов каждого.

Главными торговыми партнерами в сегменте аграрной продукции для Украины среди стран этого регионального объединения выступают Испания, Польша, Нидерланды, Италия, Германия, Румыния и Франция. совокупный оборот Украины с этими государствами составляет 77%, отметил Николай Пугачев - говорит Пугачев.

С июня 2024 года Евросоюз уже третий раз продлил преференциальный режим для Украины, введенный в 2022 году, который предусматривает отмену пошлин, квот и других торговых ограничений на украинскую продукцию. Однако, предусмотрены корректирующие объемы для некоторых товаров, таких как мясо птицы, яйца, мед, крупы, кукуруза, овес и сахар, после превышения которых пошлины будут снова введены. По состоянию на середину июля уже начали применять пошлины на овёс, яйца и сахар, а экспорт мёда приближается к лимиту в 44,4 тыс. тонн в год.

В первом полугодии 2024 года существенных изменений в объемах и структуре внешней торговли с ЕС не наблюдалось, но во второй половине года появляются дополнительные факторы неопределенности. Это включает потенциальное применение пошлин, а также растущую конкуренцию со странами вне Европейского Союза. Ситуация должна окончательно разрешиться в течение следующих 2-3 месяцев. Несмотря на это, страны ЕС остаются нашими основными региональными партнерами в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и закупки продовольствия, подытожил Николай Пугачев.

Напомним

Украина экспортирует около 80% продукции морем, достигая довоенных показателей. С начала маркетингового года экспорт зерна вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,44 млн тонн.