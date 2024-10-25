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Площа посіву озимини може бути більшою, ніж торік - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 35563 перегляди

Загальна площа озимих культур в Україні цього року може збільшитися за рахунок пшениці. Посіви озимого ріпаку зменшились на 10% через несприятливі погодні умови.

Площа посіву озимини може бути більшою, ніж торік - Мінагрополітики

Попри не завжди сприятливі погодні фактори та низку ризиків, аграрії проводять посів озимих культур. Їхня загальна площа планується більша, ніж торік, зокрема за рахунок зростання посівів пшениці. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише УНН.

Деталі

"Якщо ми говоримо про настрої площі, то озимий ріпак трішки зменшився, близько  на 10%, приблизно на 100 тисяч гектарів. Це, знову ж через те, що погода не дозволяла в багатьох регіонах", - сказав заступник міністра.

З його слів, наприклад, Дніпропетровська область, яка є великим виробником озимого ріпаку, - "просто була засуха, не було можливості сіяти".

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"Навпаки, по озимій пшениці і озимому ячменю бачимо зростання, знову ж приблизно на 10% з точки зору темпу посіву, у порівнянні з попереднім роком, і сіють, і навіть швидше. Наприклад, на початок цього тижня було посіяно приблизно на 8% більше озимої пшениці і ячменю, ніж на ту саму дату минулого року", - зазначив він

"Тому в цілому загальна площа, вона навіть планується більша озимих культур, за рахунок зростання пшениці, ніж попередньо року", - вказав Висоцький. 

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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