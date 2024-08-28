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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская сборная приняла участие в открытии Паралимпиады-2024 в Париже

Украинская сборная приняла участие в открытии Паралимпиады-2024 в Париже

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 20:27  •  3801 просмотра

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140 украинских атлетов торжественно прошли парадом на открытии Паралимпийских игр 2024 в Париже. Сборная выступит в новой форме, символизирующей борьбу за территориальную целостность страны.

Украинская сборная приняла участие в открытии Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Сборная Украины торжественно прошла парадом на открытии Паралимпийских игр 2024 года в Париже, в очередной раз доказывая миру, что воля к победе сильнее любых трудностей. Каждый из 140 атлетов, представляющих Украину на этих играх, является примером несокрушимости, мужества и непоколебимой веры в победу нашего государства.

Украина имеет долгую и гордую историю в паралимпийском движении. С первого участия в 1996 году до выдающегося триумфа в 2022 году во время полномасштабного вторжения, наши паралимпийцы показывали миру несокрушимость духа и стремление к победе. На этот раз они снова выходят на главную спортивную арену с призывом мира для Украины и всего мира.

По информации, в этом году украинская паралимпийская сборная выступит в новой форме, символизирующей борьбу за территориальную целостность страны. Форма сочетает цвета военной формы наших защитников и карту Украины, напоминая о важности каждого метра украинской земли.

Паралимпийские игры 2024 года - это больше, чем просто спортивные соревнования. Это истории о людях, которые, несмотря на все испытания, продолжают бороться за свои мечты и за Украину. Они выходят на арену не только как спортсмены, а как символы несокрушимости и воли к победе.

Україна сформувала заявку на Паралімпіаду-2024: усього у складі 140 спортсменів23 августа 2024, 13:21 • 12699 просмотров

Юлия Котвицкая

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