Українська збірна взяла участь у відкритті Паралімпіади-2024 у Парижі
Київ • УНН
140 українських атлетів урочисто пройшли парадом на відкритті Паралімпійських ігор 2024 у Парижі. Збірна виступить у новій формі, що символізує боротьбу за територіальну цілісність країни.
Українська збірна взяла участь у відкритті Паралімпійських ігор у Парижі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
Збірна України урочисто пройшла парадом на відкритті Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі, вкотре доводячи світові, що воля до перемоги сильніша за будь-які труднощі. Кожен із 140 атлетів, які представляють Україну на цих іграх, є прикладом незламності, мужності та непохитної віри в перемогу нашої держави.
Україна має довгу і горду історію у паралімпійському русі. З першої участі у 1996 році до видатного тріумфу у 2022 році під час повномасштабного вторгнення, наші паралімпійці показували світу незламність духу та прагнення до перемоги. Цього разу вони знову виходять на головну спортивну арену з закликом миру для України та всього світу.
За інформацією, цього року українська паралімпійська збірна виступить у новій формі, що символізує боротьбу за територіальну цілісність країни. Форма поєднує кольори військового однострою наших захисників та карту України, нагадуючи про важливість кожного метра української землі.
Паралімпійські ігри 2024 року - це більше, ніж просто спортивні змагання. Це історії про людей, які, попри всі випробування, продовжують боротися за свої мрії і за Україну. Вони виходять на арену не лише як спортсмени, а як символи незламності та волі до перемоги.
Україна сформувала заявку на Паралімпіаду-2024: усього у складі 140 спортсменів23.08.24, 16:21 • 13467 переглядiв