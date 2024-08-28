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Українська збірна взяла участь у відкритті Паралімпіади-2024 у Парижі

Українська збірна взяла участь у відкритті Паралімпіади-2024 у Парижі

Київ • УНН

 • 43779 перегляди

140 українських атлетів урочисто пройшли парадом на відкритті Паралімпійських ігор 2024 у Парижі. Збірна виступить у новій формі, що символізує боротьбу за територіальну цілісність країни.

Українська збірна взяла участь у відкритті Паралімпійських ігор у Парижі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Збірна України урочисто пройшла парадом на відкритті Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі, вкотре доводячи світові, що воля до перемоги сильніша за будь-які труднощі. Кожен із 140 атлетів, які представляють Україну на цих іграх, є прикладом незламності, мужності та непохитної віри в перемогу нашої держави.

Україна має довгу і горду історію у паралімпійському русі. З першої участі у 1996 році до видатного тріумфу у 2022 році під час повномасштабного вторгнення, наші паралімпійці показували світу незламність духу та прагнення до перемоги. Цього разу вони знову виходять на головну спортивну арену з закликом миру для України та всього світу.

За інформацією, цього року українська паралімпійська збірна виступить у новій формі, що символізує боротьбу за територіальну цілісність країни. Форма поєднує кольори військового однострою наших захисників та карту України, нагадуючи про важливість кожного метра української землі.

Паралімпійські ігри 2024 року - це більше, ніж просто спортивні змагання. Це історії про людей, які, попри всі випробування, продовжують боротися за свої мрії і за Україну. Вони виходять на арену не лише як спортсмени, а як символи незламності та волі до перемоги.

Україна сформувала заявку на Паралімпіаду-2024: усього у складі 140 спортсменів23.08.24, 16:21 • 13467 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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