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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская ракета "Паляниця" вышла в серийное производство - Умеров

Украинская ракета "Паляниця" вышла в серийное производство - Умеров

Киев  •  УНН

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Украинский стартап начал серийное производство ракеты-дрона "Паляниця" при поддержке Минобороны. Ракета имеет радиус действия 700 км и стоимость менее $1 млн, а Литва выделила 10 млн евро на ее производство.

Украинский стартап успешно реализовал проект ракеты "Паляниця", которая уже запущена в серийное производство. Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров в блоге на LB, передает УНН.

"Новый стартап реализовал проект ракеты "Паляниця", которая уже вышла в серийное производство благодаря поддержке Минобороны. Это яркий пример того, как государство и частный сектор объединяются для достижения общей цели", - написал Умеров.

Напомним 

24 августа 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, о первом и успешном боевом применении нового украинского оружия - ракеты-дрона "Паляниця".

Всех характеристик президент не рассказал, но подчеркнул, что "Паляниця" намного быстрее дальнобойных дронов и мощнее. 

Позже, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о стоимости, что составляет менее $1 млн. По данным AP, ракета имеет радиус действия до 700 км, что позволяет достигать по меньшей мере 20 российских аэродромов.

А страна-партер Литва выделила 10 млн евро на производство украинских дальнобойных дронов "Паляниця".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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