Украинская ПВО ночью обезвредила 76 из 86 запущенных Россией дронов

05:46 • 3858 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 6200 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 17408 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 17768 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
30 августа, 16:05 • 49816 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 87668 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
30 августа, 13:06 • 98732 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 112665 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
30 августа, 10:36 • 121196 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
30 августа, 09:58 • 257502 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 31308 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 30672 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 17594 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 15260 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 5646 просмотра
публикации
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 3848 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 6188 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 112279 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 242538 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 242786 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 113913 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 246325 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 269197 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 266043 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 245616 просмотра
Украинская ПВО ночью обезвредила 76 из 86 запущенных Россией дронов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В ночь на 1 сентября Россия атаковала Украину 86 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Украинская ПВО сбила или подавила 76 вражеских БПЛА.

Украинская ПВО ночью обезвредила 76 из 86 запущенных Россией дронов

В ночь на 1 сентября российские войска атаковали Украину 86 ударными беспилотниками. ПВО обезвредила 76 из них. Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА в 6 локациях. Об этом сообщили в Воздушных силах, пишет УНН.

В ночь на 1 сентября (с 20.30 31 августа) противник атаковал 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА в 6 локациях.

Армия РФ потеряла 850 военных и 49 артсистем за сутки - Генштаб01.09.25, 07:45 • 1834 просмотра

Ольга Розгон

