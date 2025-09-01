Украинская ПВО ночью обезвредила 76 из 86 запущенных Россией дронов

В ночь на 1 сентября российские войска атаковали Украину 86 ударными беспилотниками. ПВО обезвредила 76 из них. Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА в 6 локациях. Об этом сообщили в Воздушных силах, пишет УНН.

В ночь на 1 сентября (с 20.30 31 августа) противник атаковал 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА в 6 локациях.

