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Гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала бронзу на Кубке мира в Милане

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Таисия Онофрийчук завоевала бронзовую медаль в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане. Она также квалифицировалась во все четыре финала, которые состоятся 20 июля.

Гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала бронзу на Кубке мира в Милане

Таисия Онофрийчук стала бронзовым призером в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Милане. Об этом информирует Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Результат 17-летней украинки составил 114.150 балла. Золото у итальянки Софии Раффаэли (118.250 балла), серебро у представительницы Германии Дарьи Варфоломеев (117.450 балла)

- говорится в сообщении.

Отмечается, что также Таисия квалифицировалась во все четыре финала, которые состоятся в воскресенье, 20 июля.

"Полина Карика показала 13-й результат в многоборье и завтра будет соревноваться в финале с обручем", - добавили в ведомстве.

Напомним

УНН ранее сообщал, что сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото и бронзу на этапе Гран-при во Франции. Таисия Онофрийчук стала первой, Полина Карика - третьей в многоборье.  

Исторический прорыв: украинские юниорки завоевали первое "золото" на мировом соревновании по художественной гимнастике22.06.25, 19:09 • 4089 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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