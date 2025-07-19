Гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала бронзу на Кубке мира в Милане

Таисия Онофрийчук стала бронзовым призером в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Милане. Об этом информирует Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Результат 17-летней украинки составил 114.150 балла. Золото у итальянки Софии Раффаэли (118.250 балла), серебро у представительницы Германии Дарьи Варфоломеев (117.450 балла) - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Таисия квалифицировалась во все четыре финала, которые состоятся в воскресенье, 20 июля.

"Полина Карика показала 13-й результат в многоборье и завтра будет соревноваться в финале с обручем", - добавили в ведомстве.

Напомним

УНН ранее сообщал, что сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото и бронзу на этапе Гран-при во Франции. Таисия Онофрийчук стала первой, Полина Карика - третьей в многоборье.

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