Гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула бронзу на Кубку світу в Мілані

Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою в особистому багатоборстві на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в італійському Мілані. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Результат 17-річної українки склав 114.150 бала. Золото у італійки Софії Раффаелі (118.250 бала), срібло у представниці Німеччини Дар’ї Варфоломєєв (117.450 бала) - йдеться у дописі.

Зазначається, що також Таїсія кваліфікувалась до всіх чотирьох фіналів, що відбудуться у неділю, 20 липня.

"Поліна Каріка показала 13-й результат у багатоборстві і завтра змагатиметься у фіналі з обручем", - додали у відомстві.

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що збірна України з художньої гімнастики виборола золото та бронзу на етапі Гран-прі у Франції. Таїсія Онофрійчук стала першою, Поліна Каріка - третьою у багатоборстві.

Історичний прорив: українські юніорки здобули перше "золото" на світовому змаганні з художньої гімнастики