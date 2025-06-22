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Історичний прорив: українські юніорки здобули перше "золото" на світовому змаганні з художньої гімнастики

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

Юніорська збірна України здобула золоті нагороди на чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Софії у групових вправах з булавами, набравши 24,900 балів. Команда також виборола бронзову медаль у багатоборстві.

Історичний прорив: українські юніорки здобули перше "золото" на світовому змаганні з художньої гімнастики

Юніорська збірна України виборола на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у Софії, Болгарія, золоті та бронзові нагороди.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.

Деталі

Українські спортсменки, представниці юніорської збірної України, стали першими у фіналі змагань в Софії, у групових вправах з булавами. Вони набрали 24,900 балів.

Склад переможців:

Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко і Таїсія Редька.

Друге та третє місця посіли:

  • збірна Італії (24,200);
    • команда Болгарії (24,150)

      Також важливо зазначити, що 

      команда України у групових вправах здобула бронзову медаль у багатоборстві. У фіналі з 5 обручами українки посіли 6 місце (24.100).

      Нагадаємо

      УНН раніше повідомляв, що збірна України з художньої гімнастики виборола золото та бронзу на етапі Гран-прі у Франції. Таїсія Онофрійчук стала першою, Поліна Каріка - третьою у багатоборстві.

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      Спорт
      Франція
      Булгарія (гриб)
      Італія
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