Історичний прорив: українські юніорки здобули перше "золото" на світовому змаганні з художньої гімнастики
Київ • УНН
Юніорська збірна України здобула золоті нагороди на чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Софії у групових вправах з булавами, набравши 24,900 балів. Команда також виборола бронзову медаль у багатоборстві.
Юніорська збірна України виборола на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у Софії, Болгарія, золоті та бронзові нагороди.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.
Деталі
Українські спортсменки, представниці юніорської збірної України, стали першими у фіналі змагань в Софії, у групових вправах з булавами. Вони набрали 24,900 балів.
Склад переможців:
Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко і Таїсія Редька.
Друге та третє місця посіли:
- збірна Італії (24,200);
- команда Болгарії (24,150)
Також важливо зазначити, що
команда України у групових вправах здобула бронзову медаль у багатоборстві. У фіналі з 5 обручами українки посіли 6 місце (24.100).
Нагадаємо
УНН раніше повідомляв, що збірна України з художньої гімнастики виборола золото та бронзу на етапі Гран-прі у Франції. Таїсія Онофрійчук стала першою, Поліна Каріка - третьою у багатоборстві.