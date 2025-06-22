Исторический прорыв: украинские юниорки завоевали первое "золото" на мировом соревновании по художественной гимнастике
Киев • УНН
Юниорская сборная Украины завоевала золотые награды на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии в групповых упражнениях с булавами, набрав 24,900 баллов. Команда также завоевала бронзовую медаль в многоборье.
Юниорская сборная Украины завоевала на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии, Болгария, золотые и бронзовые награды.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.
Детали
Украинские спортсменки, представительницы юниорской сборной Украины, стали первыми в финале соревнований в Софии, в групповых упражнениях с булавами. Они набрали 24,900 баллов.
Состав победителей:
Анастасия Николенко, Александра Николь Самоукина, Екатерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Биленко и Таисия Редька.
Второе и третье места заняли:
- сборная Италии (24,200);
- команда Болгарии (24,150)
Также важно отметить, что
команда Украины в групповых упражнениях завоевала бронзовую медаль в многоборье. В финале с 5 обручами украинки заняли 6 место (24.100).
Напомним
УНН ранее сообщал, что сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото и бронзу на этапе Гран-при во Франции. Таисия Онофрийчук стала первой, Полина Карика - третьей в многоборье.