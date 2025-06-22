Исторический прорыв: украинские юниорки завоевали первое "золото" на мировом соревновании по художественной гимнастике

Юниорская сборная Украины завоевала на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии, Болгария, золотые и бронзовые награды.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.

Детали

Украинские спортсменки, представительницы юниорской сборной Украины, стали первыми в финале соревнований в Софии, в групповых упражнениях с булавами. Они набрали 24,900 баллов.

Состав победителей:

Анастасия Николенко, Александра Николь Самоукина, Екатерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Биленко и Таисия Редька.

Второе и третье места заняли:

сборная Италии (24,200);

команда Болгарии (24,150)

Также важно отметить, что

команда Украины в групповых упражнениях завоевала бронзовую медаль в многоборье. В финале с 5 обручами украинки заняли 6 место (24.100).

Напомним

УНН ранее сообщал, что сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото и бронзу на этапе Гран-при во Франции. Таисия Онофрийчук стала первой, Полина Карика - третьей в многоборье.