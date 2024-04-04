Украинская энергосистема может экспортировать электроэнергию только в определенные часы при ее избытке, сейчас экспорт практически нулевой - Кудрицкий

Импорт электроэнергии сейчас значительно преобладает над экспортом. Украина может экспортировать электроэнергию только в определенные часы при ее избытке. Сейчас экспорт электроэнергии практически нулевой, заявил во время брифинга председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

Детали

Что касается экспорта/импорта. Мы с начала этой волны массированных атак с 22 марта наблюдаем резкое изменение ситуации. Если до того экспорт преобладал над импортом, когда в энергосистеме не было никаких ограничений, а она была сбалансирована, то сейчас ситуация изменилась. Импорт сильно помогал сбалансировать систему. Импорт сейчас значительно преобладает над экспортом. Экспорт практически нулевой. В отдельные часы, когда днем очень высокая солнечная активность, спадает потребление. Когда есть избыток солнечной энергии, то у нас может быть выбор или ее просто ограничить, или эту электроэнергию можно экспортировать без какого-либо ущерба для украинского потребителя. Тогда ограниченные объемы экспорта разрешаются - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что экспорт может происходить ночью, когда потребление также падает.

Во все остальные часы у нас экспорт равен нулю. И вечером, когда потребление растет, как правило растет и импорт из Европы - добавил Кудрицкий.

Напомним,

Сегодня ночью враг повредил крупный энергетический объект в Харьковской области. В Харькове действуют соответствующие ограничения электропотребления. Также ограничения электричества, но для промышленных некоторых потребителей, действуют на Днепропетровщине.