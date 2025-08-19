$41.340.11
Украинская делегация возвращается домой после переговоров в Белом доме: Ермак поделился впечатлениями от визита

Киев • УНН

 484 просмотра

Украинская делегация возвращается из Вашингтона после встречи Зеленского и других европейских лидеров с Трампом. Обсуждались вопросы мира, безопасности, восстановления Украины и возвращения пленных.

Украинская делегация возвращается домой после переговоров в Белом доме: Ермак поделился впечатлениями от визита

Украинская делегация возвращается домой из Вашингтона после переговоров в Белом доме. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак, информирует УНН.

Детали

Он назвал "беспрецедентной" встречу Владимира Зеленского и других европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

Очень подробный, откровенный разговор. Хорошо поговорили как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. (Как справедливо отметил наш Президент: "Это была лучшая встреча с Президентом США. Хотя я уверен: лучшая еще впереди")

- написал Ермак.

По его словам, Трамп четко заявил, что стремится к скорейшему завершению "этой войны и миру на долгие годы", и подтвердил лично, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности.

Очень содержательной стала также совместная встреча президента США Дональда Трампа с европейскими союзниками. Историческое количество лидеров государств Европы под крышей Белого дома – это впервые в истории, и всех объединяет тематика мира для Украины. Во время разговора царило полное взаимопонимание. Единство между США и нашим континентом, на которое больше всего обращает внимание россия

- отметил глава ОП.

Кроме того, по его словам, стороны обсудили конкретные шаги для укрепления обороноспособности нашего государства как одного из ключевых элементов будущих гарантий безопасности. Также речь шла о послевоенном восстановлении и перспективах членства Украины в ЕС, укреплении нашей армии, реконструкции Украины.

Отдельно тема разговора - похищенные украинские дети. ... Кроме того, говорили о необходимости возвращения военных и гражданских пленных в рамках движения к миру. Украина подчеркнула, что единственным решением здесь является реализация формулы "всех на всех"

- указал Ермак.

Он подчеркнул, что "крайне важно полностью реализовать все, о чем договорились сегодня, ведь от совместных решительных шагов будет зависеть не только наступление длительного мира, которого так ждут все украинцы, но и безопасность всей Европы".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram поделился впечатлениями от переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Вадим Хлюдзинский

