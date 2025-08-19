Украинская делегация возвращается домой после переговоров в Белом доме: Ермак поделился впечатлениями от визита
Киев • УНН
Украинская делегация возвращается из Вашингтона после встречи Зеленского и других европейских лидеров с Трампом. Обсуждались вопросы мира, безопасности, восстановления Украины и возвращения пленных.
Детали
Он назвал "беспрецедентной" встречу Владимира Зеленского и других европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.
Очень подробный, откровенный разговор. Хорошо поговорили как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. (Как справедливо отметил наш Президент: "Это была лучшая встреча с Президентом США. Хотя я уверен: лучшая еще впереди")
По его словам, Трамп четко заявил, что стремится к скорейшему завершению "этой войны и миру на долгие годы", и подтвердил лично, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности.
Очень содержательной стала также совместная встреча президента США Дональда Трампа с европейскими союзниками. Историческое количество лидеров государств Европы под крышей Белого дома – это впервые в истории, и всех объединяет тематика мира для Украины. Во время разговора царило полное взаимопонимание. Единство между США и нашим континентом, на которое больше всего обращает внимание россия
Кроме того, по его словам, стороны обсудили конкретные шаги для укрепления обороноспособности нашего государства как одного из ключевых элементов будущих гарантий безопасности. Также речь шла о послевоенном восстановлении и перспективах членства Украины в ЕС, укреплении нашей армии, реконструкции Украины.
Отдельно тема разговора - похищенные украинские дети. ... Кроме того, говорили о необходимости возвращения военных и гражданских пленных в рамках движения к миру. Украина подчеркнула, что единственным решением здесь является реализация формулы "всех на всех"
Он подчеркнул, что "крайне важно полностью реализовать все, о чем договорились сегодня, ведь от совместных решительных шагов будет зависеть не только наступление длительного мира, которого так ждут все украинцы, но и безопасность всей Европы".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram поделился впечатлениями от переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
