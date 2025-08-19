Українська делегація повертається додому після переговорів у Білому домі: Єрмак поділився враженнями від візиту

Українська делегація повертається додому після з Вашингтона після переговорів у Білому домі. Про це повідомив керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак, інформує УНН.

Деталі

Він назвав "безпрецедентною" зустріч Володимира Зеленського та інших європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом.

Дуже детальна, відверта розмова. Добре поговорили як у двосторонньому, так і в багатосторонньому форматах. (Як слушно зазначив наш Президент: "Це була найкраща зустріч із Президентом США. Хоча я впевнений: найкраща ще попереду") - написав Єрмак.

За його словами, Трамп чітко заявив, що прагне якнайшвидшого завершення "цієї війни і миру на довгі роки", та підтвердив особисто, що Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки.

Дуже змістовною стала також спільна зустріч президента США Дональда Трампа з європейськими союзниками. Історична кількість лідерів держав Європи під дахом Білого дому – це вперше в історії, і всіх обʼєднує тематика миру для України. Під час розмови панувало повне взаєморозуміння. Єдність між США та нашим континентом, на яку більш за все зважає росія - зазначив глава ОП.

Трамп анонсував звільнення понад тисячі українських в'язнів путіним

Крім того, за його словами, сторони обговорили конкретні кроки для зміцнення обороноздатності нашої держави як одного з ключових елементів майбутніх безпекових гарантій. Також мова йшла про повоєнне відновлення та перспективи членства України в ЄС, зміцнення нашої армії, реконструкції України.

Окремо тема розмови - викрадені українські діти. ... Крім того говорили про необхідність повернення військових та цивільних полонених в рамках руху до миру. Україна наголосила, що єдиним рішенням тут є реалізація формули "всіх на всіх" - вказав Єрмак.

Він підкреслив, що "вкрай важливо повністю реалізувати все, про що домовилися сьогодні, адже від спільних рішучих кроків залежатиме не тільки настання тривалого мир, якого так чекають всі українців, а і безпека всієї Європи".

