Українська делегація повертається додому після переговорів у Білому домі: Єрмак поділився враженнями від візиту

$41.340.11
48.310.13
ukenru
18 серпня, 19:57 • 14338 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 29768 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 23805 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 20213 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 30741 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 77836 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 48457 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 76717 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 47766 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 133374 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.6м/с
76%
751мм
Популярнi новини
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 13693 перегляди
Через тиждень-два, можливо, ми закінчимо цю війну. Дві сторони бажають укласти угоду - Трамп18 серпня, 19:21 • 4238 перегляди
Трамп призупинив переговори з європейськими лідерами заради дзвінка путіну - BILD20:45 • 3976 перегляди
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім21:48 • 11966 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times22:11 • 13403 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 77837 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 76718 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 117626 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 135059 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 133375 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 13709 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 75646 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 67281 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 99941 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 85515 перегляди
Актуальне
Нафта
Fox News
Financial Times
Bild
Безпілотний літальний апарат

Українська делегація повертається додому після переговорів у Білому домі: Єрмак поділився враженнями від візиту

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Українська делегація повертається з Вашингтона після зустрічі Зеленського та інших європейських лідерів з Трампом. Обговорювалися питання миру, безпеки, відновлення України та повернення полонених.

Українська делегація повертається додому після переговорів у Білому домі: Єрмак поділився враженнями від візиту

Українська делегація повертається додому після з Вашингтона після переговорів у Білому домі. Про це повідомив керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак, інформує УНН.

Деталі

Він назвав "безпрецедентною" зустріч Володимира Зеленського та інших європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом.

Дуже детальна, відверта розмова. Добре поговорили як у двосторонньому, так і в багатосторонньому форматах. (Як слушно зазначив наш Президент: "Це була найкраща зустріч із Президентом США. Хоча я впевнений: найкраща ще попереду")

- написав Єрмак.

За його словами, Трамп чітко заявив, що прагне якнайшвидшого завершення "цієї війни і миру на довгі роки", та підтвердив особисто, що Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки.

Дуже змістовною стала також спільна зустріч президента США Дональда Трампа з європейськими союзниками. Історична кількість лідерів держав Європи під дахом Білого дому – це вперше в історії, і всіх обʼєднує тематика миру для України. Під час розмови панувало повне взаєморозуміння. Єдність між США та нашим континентом, на яку більш за все зважає росія

- зазначив глава ОП.

Трамп анонсував звільнення понад тисячі українських в'язнів путіним19.08.25, 00:22 • 2610 переглядiв

Крім того, за його словами, сторони обговорили конкретні кроки для зміцнення обороноздатності нашої держави як одного з ключових елементів майбутніх безпекових гарантій. Також мова йшла про повоєнне відновлення та перспективи членства України в ЄС, зміцнення нашої армії, реконструкції України.

Окремо тема розмови - викрадені українські діти. ... Крім того говорили про необхідність повернення військових та цивільних полонених в рамках руху до миру. Україна наголосила, що єдиним рішенням тут є реалізація формули "всіх на всіх"

- вказав Єрмак.

Він підкреслив, що "вкрай важливо повністю реалізувати все, про що домовилися сьогодні, адже від спільних рішучих кроків залежатиме не тільки настання тривалого мир, якого так чекають всі українців, а і безпека всієї Європи".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у Telegram поділився враженнями від переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

"Це була найкраща з наших зустрічей": Зеленський поділився подробицями переговорів з Трампом19.08.25, 02:17 • 1282 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Офіс Президента України
Білий дім
Дональд Трамп
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна