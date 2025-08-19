Українська делегація повертається додому після переговорів у Білому домі: Єрмак поділився враженнями від візиту
Київ • УНН
Українська делегація повертається з Вашингтона після зустрічі Зеленського та інших європейських лідерів з Трампом. Обговорювалися питання миру, безпеки, відновлення України та повернення полонених.
Українська делегація повертається додому після з Вашингтона після переговорів у Білому домі. Про це повідомив керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак, інформує УНН.
Деталі
Він назвав "безпрецедентною" зустріч Володимира Зеленського та інших європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом.
Дуже детальна, відверта розмова. Добре поговорили як у двосторонньому, так і в багатосторонньому форматах. (Як слушно зазначив наш Президент: "Це була найкраща зустріч із Президентом США. Хоча я впевнений: найкраща ще попереду")
За його словами, Трамп чітко заявив, що прагне якнайшвидшого завершення "цієї війни і миру на довгі роки", та підтвердив особисто, що Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки.
Дуже змістовною стала також спільна зустріч президента США Дональда Трампа з європейськими союзниками. Історична кількість лідерів держав Європи під дахом Білого дому – це вперше в історії, і всіх обʼєднує тематика миру для України. Під час розмови панувало повне взаєморозуміння. Єдність між США та нашим континентом, на яку більш за все зважає росія
Трамп анонсував звільнення понад тисячі українських в'язнів путіним19.08.25, 00:22 • 2610 переглядiв
Крім того, за його словами, сторони обговорили конкретні кроки для зміцнення обороноздатності нашої держави як одного з ключових елементів майбутніх безпекових гарантій. Також мова йшла про повоєнне відновлення та перспективи членства України в ЄС, зміцнення нашої армії, реконструкції України.
Окремо тема розмови - викрадені українські діти. ... Крім того говорили про необхідність повернення військових та цивільних полонених в рамках руху до миру. Україна наголосила, що єдиним рішенням тут є реалізація формули "всіх на всіх"
Він підкреслив, що "вкрай важливо повністю реалізувати все, про що домовилися сьогодні, адже від спільних рішучих кроків залежатиме не тільки настання тривалого мир, якого так чекають всі українців, а і безпека всієї Європи".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у Telegram поділився враженнями від переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
"Це була найкраща з наших зустрічей": Зеленський поділився подробицями переговорів з Трампом19.08.25, 02:17 • 1282 перегляди