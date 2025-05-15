Украинская делегация планирует прибыть в Стамбул сегодня вечером - советник Президента

Украинская делегация планирует прибыть сегодня вечером в Стамбул. Об этом сообщил журналистам советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает УНН.

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Украинские представители планируют быть в Стамбуле сегодня вечером - сказал Литвин.

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал уровень делегации россии похожим на бутафорский.

Однако он решил отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской, но не всю, она направлена для того, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации.

Также Владимир Зеленский сообщал, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером или завтра утром. Делегации Украины, Турции и Соединенных Штатов готовы к работе, вопрос только к россиянам.