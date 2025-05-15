Украинская делегация планирует прибыть в Стамбул сегодня вечером - советник Президента
Киев • УНН
Украинская делегация планирует прибыть в Стамбул сегодня вечером для переговоров с российской стороной. Цель визита – попытка достичь первых шагов по деэскалации.
Украинская делегация планирует прибыть сегодня вечером в Стамбул. Об этом сообщил журналистам советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает УНН.
Детали
Украинские представители планируют быть в Стамбуле сегодня вечером
Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом15.05.25, 19:24 • 12303 просмотра
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал уровень делегации россии похожим на бутафорский.
Однако он решил отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской, но не всю, она направлена для того, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации.
Также Владимир Зеленский сообщал, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером или завтра утром. Делегации Украины, Турции и Соединенных Штатов готовы к работе, вопрос только к россиянам.