Українська делегація планує прибути до Стамбулу сьогодні ввечері - радник Президента
Київ • УНН
Українська делегація планує прибути до Стамбула сьогодні ввечері для переговорів з російською стороною. Мета візиту – спроба досягти перших кроків щодо деескалації.
Українська делегація планує прибути сьогодні ввечері до Стамбулу. Про це повідомив журналістам радника президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає УНН.
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Українські представники планують бути в Стамбулі сьогодні ввечері
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Президент України Володимир Зеленський назвав рівень делегації росії схожим на бутафорський.
Однак він вирішив відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, але не всю, вона спрямована для того, щоб спробувати досягти перших кроків щодо деескалації.
Також Володимир Зеленський повідомляв, що переговори у Стамбулі можуть розпочатися сьогодні ввечері чи завтра вранці. Делегації України, Туреччини та Сполучених Штатів готові до роботи, питання лише до росіян.