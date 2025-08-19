Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии
Киев • УНН
22-летняя Роксолана Глинчак из Львова получила титул винной принцессы в немецком городке Бад-Зульца. Она будет представлять регион и его виноделие в течение года.
22-летняя Роксолана Глинчак из Львова завоевала титул винной принцессы в немецком курортном городке Бад-Зульца, став лицом виноделия региона на следующий год и представляя его на фестивалях и ярмарках. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Подробности
Четыре года назад Роксолана переехала в Бад-Зульца в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии. Здесь она училась и сейчас работает менеджером в местном отеле.
Городок славится виноделием, а уже более 30 лет перед сбором урожая здесь проводят фестиваль, на котором выбирают винную принцессу.
Украинка покорила жюри своими глубокими знаниями о регионе и виноделии.
Теперь она в течение года будет представлять Бад-Зульца и всю Тюрингию на различных праздничных мероприятиях, популяризируя местные вина.
В Германии такая традиция выбирать винных королев или принцесс есть в каждом винодельческом регионе, и Роксолана стала ярким примером успеха иностранки на этом престижном конкурсе.
Международный день Пино Нуар и День «Никогда не сдавайся»: что еще отмечают 18 августа18.08.25, 06:30 • 3568 просмотров