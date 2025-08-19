$41.260.08
10:33 • 2042 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 7922 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 42018 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 41256 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 58103 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 77688 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 57885 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 42005 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 43911 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 118127 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии

Киев • УНН

 • 278 просмотра

22-летняя Роксолана Глинчак из Львова получила титул винной принцессы в немецком городке Бад-Зульца. Она будет представлять регион и его виноделие в течение года.

Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии

22-летняя Роксолана Глинчак из Львова завоевала титул винной принцессы в немецком курортном городке Бад-Зульца, став лицом виноделия региона на следующий год и представляя его на фестивалях и ярмарках. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Подробности

Четыре года назад Роксолана переехала в Бад-Зульца в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии. Здесь она училась и сейчас работает менеджером в местном отеле.

Городок славится виноделием, а уже более 30 лет перед сбором урожая здесь проводят фестиваль, на котором выбирают винную принцессу.

Украинка покорила жюри своими глубокими знаниями о регионе и виноделии.

Теперь она в течение года будет представлять Бад-Зульца и всю Тюрингию на различных праздничных мероприятиях, популяризируя местные вина.

В Германии такая традиция выбирать винных королев или принцесс есть в каждом винодельческом регионе, и Роксолана стала ярким примером успеха иностранки на этом престижном конкурсе.

Международный день Пино Нуар и День «Никогда не сдавайся»: что еще отмечают 18 августа18.08.25, 06:30 • 3568 просмотров

Степан Гафтко

УНН LiteНаши за границей
Германия
Украина
Львов