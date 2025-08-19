Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині
Київ • УНН
22-річна Роксолана Глинчак зі Львова здобула титул винної принцеси в німецькому містечку Бад-Зульца. Вона представлятиме регіон та його виноробство протягом року.
22-річна Роксолана Глинчак зі Львова здобула титул винної принцеси в німецькому курортному містечку Бад-Зульца, ставши обличчям виноробства регіону на наступний рік та представляючи його на фестивалях і ярмарках. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
Чотири роки тому Роксолана переїхала до Бад-Зульца у федеральній землі Тюрингія на сході Німеччини. Тут вона навчалася та наразі працює менеджером у місцевому готелі.
Містечко славиться виноробством, а вже понад 30 років перед збором врожаю тут проводять фестиваль, на якому обирають винну принцесу.
Українка підкорила журі своїми глибокими знаннями про регіон та виноробство.
Тепер вона протягом року представлятиме Бад-Зульца та всю Тюрингію на різноманітних святкових заходах, популяризуючи місцеві вина.
У Німеччині така традиція обирати винних королев чи принцес є в кожному виноробному регіоні, і Роксолана стала яскравим прикладом успіху іноземки на цьому престижному конкурсі.
